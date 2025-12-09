OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească

Stiri Economice
09-12-2025 | 21:16
Neptun Deep

Guvernul a anunțat o serie de modificări importante aduse Acordului de concesiune pentru perimetrul Neptun.

autor
Mihai Niculescu

Ajustările produc efecte directe atât asupra calendarului de explorare, cât și asupra relației cu unul dintre principalii titulari ai concesiunii, OMV.

Potrivit Executivului, prin aprobarea actului adițional, OMV Petrom renunță la acțiunea deschisă la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris, precum și la alte dosare aflate pe rolul instanțelor din România, în timp ce faza de explorare este prelungită cu încă doi ani, până în 2027.

În comunicatul oficial transmis ulterior ședinței de Guvern, se explică faptul că modificările nu afectează durata totală a concesiunii, stabilită la 45 de ani, cu termen final în 28 noiembrie 2045. „Prin adoptarea actului normativ, Guvernul extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune... De asemenea, prin actul adiţional se renunţă de către titularul OMV Petrom la acţiunea desfăşurată sub Regulile de arbitraj din 2021... precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor naţionale”, precizează Executivul.

Actualizarea acordului ține cont de toate schimbările legislative survenite după anul 2000, momentul încheierii contractului inițial dintre ANRM și partenerii de atunci – Petrom și ELF Aquitaine. În prezent, titularii sunt OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited.

Citește și
Neptun Deep
Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată

Guvernul explică faptul că prelungirea fazei de explorare este necesară pentru continuitatea lucrărilor de foraj și pentru o planificare coerentă a activităților, mai ales în contextul dezvoltării zăcămintelor comerciale deja confirmate. „Faza curentă a perioadei de explorare a fost extinsă din considerente care ţin de siguranţă şi eficienţă… Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino şi Pelican Sud… este planificat a se încheia la finalul anului 2026”, arată Executivul.

Prospectul de explorare Anaconda

Tot în această etapă intră și săparea sondei din prospectul de explorare Anaconda, proiect prin care se urmărește identificarea unor potențiale noi descoperiri comerciale. Guvernul insistă că dezvoltarea acestor zăcăminte este esențială pentru securitatea energetică a României și pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia economică 2025–2035. „Finalizarea acestor lucrări de explorare-dezvoltare este prioritară… fiind o condiţie pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel naţional şi regional”, se subliniază în document.

Forma inițială a hotărârii descrie în detaliu modificările aduse acordului, între care se numără actualizarea valorii asociate săpării sondei de explorare, preluarea prevederilor legii offshore privind stabilitatea fiscală și armonizarea textului cu legislația ulterioară. Totodată, „prin actul adiţional se renunţă… la dosarele aflate pe rolul instanţelor naţionale”, confirmă nota de fundamentare.

De ce s-au dus oficialii români la Viena

Contextul politic și diplomatic în care se înscriu aceste schimbări a fost conturat și de discuțiile purtate recent de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Viena, cu oficiali austrieci. El a subliniat că „OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european”, insistând asupra necesității unei mai bune interconectări energetice regionale.

La începutul lunii, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la rândul său cu reprezentanții OMV Petrom, discuțiile vizând evoluția proiectului Neptun Deep și ritmul investițiilor companiei în România. Potrivit Guvernului, compania „a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România”, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și biocombustibili, iar lucrările din Marea Neagră „avansează conform calendarului”.

Executivul arată că părțile au discutat și despre extinderea explorării în zona offshore de mare adâncime, proiect în care forajul ANACONDA-1 ocupă un loc prioritar. În același timp, premierul a cerut asumarea responsabilităților de mediu de către operator, în spiritul normelor europene, și a insistat pe găsirea unui echilibru între investițiile companiilor și beneficiile pentru stat și cetățeni. „Resursele României trebuie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât şi ţării”, a transmis Executivul.

Actul adițional devine aplicabil odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Sursa: Pro TV

Etichete: exploatare, arbitraj, procese, Neptun Deep,

Dată publicare: 09-12-2025 21:08

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT
Stiri Economice
Șefii companiei de stat Romgaz amenință că se alege praful de România dacă Guvernul le taie și lor salariile | DOCUMENT

Conducerea companiei de stat Romgaz transmite Guvernului că micșorarea salariilor sale va duce la plecarea șefilor și pierderea credibilității companiei, iar în final pune în pericol exploatarea Neptun Deep și securitatea energetică a României.

 

Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată
Stiri actuale
Neptun Deep, undă verde în instanță. Greenpeace merge la CEDO după ce a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată

Tribunalul Bucureşti a respins vineri acţiunea Greenpeace România de suspendare a acordului de mediu pentru proiectul Neptun Deep.

Al doilea cel mai mare proiect energetic din România primește undă verde. Ministerul Energiei, câștig de cauză în instanță
Stiri actuale
Al doilea cel mai mare proiect energetic din România primește undă verde. Ministerul Energiei, câștig de cauză în instanță

Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic din România a primit undă verde în instanță, asta după ce proiectul a fost contestat de activiștii de mediu. Proiectul este estimat la circa 4 miliarde de euro. 

Mișcarea strategică care ar resuscita agricultura românească. Vor fi folosite și gazele din Neptun Deep
Stiri Economice
Mișcarea strategică care ar resuscita agricultura românească. Vor fi folosite și gazele din Neptun Deep

Romgaz negociază preluarea combinatului Azomureș, existând discuții pentru activele companiei, a afirmat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Avantajul ar fi prețul scăzut al gazului, materie primă pentru combinat.

Burduja: „Proiectul Neptun Deep va consolida poziţia României în rândul producătorilor de gaze din UE”
Stiri Politice
Burduja: „Proiectul Neptun Deep va consolida poziţia României în rândul producătorilor de gaze din UE”

România este deja în fruntea topului producătorilor de gaze din UE, iar proiectul Neptun Deep ne va consolida această poziţie, a scris, duminică, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Decembrie 2025

57:41

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28