OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească

Ajustările produc efecte directe atât asupra calendarului de explorare, cât și asupra relației cu unul dintre principalii titulari ai concesiunii, OMV.

Potrivit Executivului, prin aprobarea actului adițional, OMV Petrom renunță la acțiunea deschisă la Curtea Internațională de Arbitraj de la Paris, precum și la alte dosare aflate pe rolul instanțelor din România, în timp ce faza de explorare este prelungită cu încă doi ani, până în 2027.

În comunicatul oficial transmis ulterior ședinței de Guvern, se explică faptul că modificările nu afectează durata totală a concesiunii, stabilită la 45 de ani, cu termen final în 28 noiembrie 2045. „Prin adoptarea actului normativ, Guvernul extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune... De asemenea, prin actul adiţional se renunţă de către titularul OMV Petrom la acţiunea desfăşurată sub Regulile de arbitraj din 2021... precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor naţionale”, precizează Executivul.

Actualizarea acordului ține cont de toate schimbările legislative survenite după anul 2000, momentul încheierii contractului inițial dintre ANRM și partenerii de atunci – Petrom și ELF Aquitaine. În prezent, titularii sunt OMV Petrom și Romgaz Black Sea Limited.

Guvernul explică faptul că prelungirea fazei de explorare este necesară pentru continuitatea lucrărilor de foraj și pentru o planificare coerentă a activităților, mai ales în contextul dezvoltării zăcămintelor comerciale deja confirmate. „Faza curentă a perioadei de explorare a fost extinsă din considerente care ţin de siguranţă şi eficienţă… Forajul celor zece sonde de exploatare pe structurile Domino şi Pelican Sud… este planificat a se încheia la finalul anului 2026”, arată Executivul.

Prospectul de explorare Anaconda

Tot în această etapă intră și săparea sondei din prospectul de explorare Anaconda, proiect prin care se urmărește identificarea unor potențiale noi descoperiri comerciale. Guvernul insistă că dezvoltarea acestor zăcăminte este esențială pentru securitatea energetică a României și pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia economică 2025–2035. „Finalizarea acestor lucrări de explorare-dezvoltare este prioritară… fiind o condiţie pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel naţional şi regional”, se subliniază în document.

Forma inițială a hotărârii descrie în detaliu modificările aduse acordului, între care se numără actualizarea valorii asociate săpării sondei de explorare, preluarea prevederilor legii offshore privind stabilitatea fiscală și armonizarea textului cu legislația ulterioară. Totodată, „prin actul adiţional se renunţă… la dosarele aflate pe rolul instanţelor naţionale”, confirmă nota de fundamentare.

De ce s-au dus oficialii români la Viena

Contextul politic și diplomatic în care se înscriu aceste schimbări a fost conturat și de discuțiile purtate recent de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Viena, cu oficiali austrieci. El a subliniat că „OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european”, insistând asupra necesității unei mai bune interconectări energetice regionale.

La începutul lunii, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la rândul său cu reprezentanții OMV Petrom, discuțiile vizând evoluția proiectului Neptun Deep și ritmul investițiilor companiei în România. Potrivit Guvernului, compania „a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România”, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și biocombustibili, iar lucrările din Marea Neagră „avansează conform calendarului”.

Executivul arată că părțile au discutat și despre extinderea explorării în zona offshore de mare adâncime, proiect în care forajul ANACONDA-1 ocupă un loc prioritar. În același timp, premierul a cerut asumarea responsabilităților de mediu de către operator, în spiritul normelor europene, și a insistat pe găsirea unui echilibru între investițiile companiilor și beneficiile pentru stat și cetățeni. „Resursele României trebuie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât şi ţării”, a transmis Executivul.

Actul adițional devine aplicabil odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

