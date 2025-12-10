Decizie istorică. Redevențele OMV Petrom pe petrolul și gazele extrase, majorate cu 40% de Guvernul Bolojan, după 20 de ani

Stiri actuale
10-12-2025 | 14:58
OMV
Facebook.com

Premierul Ilie Bolojan anunță că, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, Guvernul a reușit să reechilibreze colaborarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani.

autor
Aura Trif

El precizează că, printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, s-au creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat.

Prelungirea licențelor de exploatare și explorare

În plus, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).

”Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Printr-o hotărâre de guvern adoptată aseară şi un acord de principiu între guvern şi OMV Petrom, aprobat printr-un memorandum, am creat premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile care să contribuie la independenţa energetică a României pentru viitorul apropiat”, transmite premierul într-o postare pe Facebook.

 Şeful Executivului precizează că principalele prevederi se referă la creşterea nivelului redevenţelor, asumarea integrală a responsabilităţilor de mediu de către OMV Petrom, renunţarea de către companie la toate litigiile împotriva României şi prelungirea duratei contractelor.

Citește și
Ilie Bolojan, CCR
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

”Astfel, vor creşte cu 40% redevenţele pentru petrolul şi gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licenţele preluate la privatizare. În acest fel, România va obţine o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale. România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite şi penalităţile la datoriile care au apărut din diverse litigii. OMV Petrom renunţă la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep şi va recunoaşte prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, aşa cum este această lege în prezent”, anunţă premierul Ilie Bolojan.

Bolojan mai arată că, parte a acestui acord, România prelungeşte durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, şi cu 15 ani durata licenţelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore).

”În toată activitatea sa, OMV Petrom va ţine cont de interesele naţionale ale României şi de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurenţă din cadrul legislaţiei naţionale şi al Uniunii Europene. Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale şi contractuale corespunzătoare. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independenţă energetică şi de o piaţă de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească şi să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piaţa de energie”, explică premierul.

Cine este bărbatul găsit carbonizat într-o mașină pe un câmp, în Oradea. Ultimele indicii exclud varianta unei crime

Sursa: News.ro

Etichete: marea neagra, petrol, omv, hotarare de guvern, resurse,

Dată publicare: 10-12-2025 14:58

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
AUR acuză: Guvernul Bolojan ar fi prelungit „ilegal și în secret” licența OMV din Marea Neagră, după vizita la Viena
Stiri actuale
AUR acuză: Guvernul Bolojan ar fi prelungit „ilegal și în secret” licența OMV din Marea Neagră, după vizita la Viena

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că a prelungit fără explicaţii şi în secret concesiunea de explorare pentru perimetrul XIX Neptun, la presiunea grupului austriac OMV, încălcând legislaţia românească.

Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească
Stiri Economice
OMV Petrom renunță la procesele cu statul român, în legătură cu Neptun Deep. Ce i-a făcut pe austrieci să se răzgândească

Guvernul a anunțat o serie de modificări importante aduse Acordului de concesiune pentru perimetrul Neptun.

Recomandări
USR vrea ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații: ”Inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare”
Stiri Politice
USR vrea ca ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații: ”Inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare”

USR îl cheamă în Parlament, la ”Ora Guvernului”, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției (PSD), pentru a da explicații cu privire la modul în care ”inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere.”  

Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță
Stiri Justitie
Încă un dosar din justiție este eliminat. ÎCCJ a anulat condamnarea la închisoare a fostului șef al CNAS Lucian Duță

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani la închisoare a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție.

Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

Top citite
1 nicusor dan emmanuel macron
Administrația Prezidențială
Stiri externe
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, avem de învățat
2 putin zelenski
Getty
Stiri externe
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”
3 pisica salbatica
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj/Facebook
Stiri actuale
Animalul sălbatic găsit în curtea unui localnic din Tismana. Jandarmii l-au scos în cușcă. FOTO
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28