Petrom, motorul financiar al OMV. Presa austriacă scrie că 60% din profitul grupului vine din România

Petrom a devenit motorul financiar al grupului OMV, potrivit presei austriace. În prezent, „60% din profitul OMV provine din România”, iar directorul Alfred Stern tratează Petrom drept un pilon strategic.

Publicația Krone amintește că în momentul în care OMV a preluat pachetul majoritar la Petrom, în urmă cu mai mult de 20 de ani, mișcarea a fost considerată una riscantă.

În prezent, experții citați de presa austriacă susțin că situația s-a schimbat rapid, iar Petrom a devenit cea mai profitabilă componentă a grupului care a ajuns să controleze cea mai mare companie de energie din România. Pulicația notează și că aproximativ 60% din profitul total al OMV ar proveni din operațiunile Petrom, un procent care nu apare explicit în rapoartele financiare.

Profituri de miliarde de lei

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură.

În 2024, OMV Petrom a înregistrat un profit net de 4.143.914.310 lei; în 2023, colosul controlat de austrieci raporta un profit net de 3.944.059.894 lei; iar în 2022, OMV Petrom declara cel mai mare profit net din istoria sa: 10.287.553.182 lei, echivalentul a peste 2 miliarde de euro.

De la privatizarea sa din 2004 până în prezent, OMV Petrom a înregistrat o singură dată pierderi, în anul 2015, când a raportat un minus de 630.646.624 lei, din cauza prăbușirii prețului țițeiului pe plan mondial.

Compania face concedieri

Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a anunțat că se fac restructurări și că sunt vizate în jur de 1.000 de posturi.

„Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol. Şi avem, aşa cum am menţionat, programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă. Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027. Da, continuăm să facem acest lucru şi lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare", a transmis CEO-ul către investitori.

