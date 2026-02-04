"OMV a obţinut performanţe solide în anul financiar 2025, în pofida unui context de piaţă foarte dificil, dovedind încă o dată robusteţea modelului nostru de afaceri integrat. Proiectul Neptun Deep, operat de OMV Petrom în România, va avea o contribuţie semnificativă la securitatea aprovizionării cu energie a Europei. Acest lucru va permite OMV să pună la punct cel mai puternic portofoliu de gaze din istoria companiei", a declarat directorul general de la OMV, Alfred Stern.

Board-ul OMV va propune Consiliului de Supraveghere şi Adunării Generale Anuale un dividend total de 4,40 euro pe acţiune, compus dintr-un dividend regulat de 3,15 euro pe acţiune şi un dividend suplimentar de 1,25 euro pe acţiune.

În ceea ce priveşte previziunile pentru 2026, echipa managerială de la OMV mizează pe cheltuieli de capital de aproximativ 3,2 miliarde de euro şi o producţie de hidrocarburi de puţin sub 300.000 de barili pe zi. De asemenea, gradul de utilizare a rafinăriilor din Europa este preconizat la 90%.

Profitul OMV Petrom din 2025, cu 27% mai mic decât cel din 2024

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deţine 51,156% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afişate de Bursa de la Bucureşti.

OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior.

Directoratul OMV Petrom propune un dividend brut de 0,0578 lei/acţiune pentru 2025, în scădere cu 10% faţă de anul anterior, din care dividend de bază de 0,0466 lei, iar dividend special de 0,0112 lei, conform unui raport remis, miercuri dimineaţa, Bursei de Valori Bucureşti.