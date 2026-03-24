Bulgaria se remarcă ca unul dintre principalii parteneri comerciali ai Iranului în cadrul Uniunii Europene, în special printre membrii săi din Europa de Est, potrivit BGNES, citat de Novinite. Potrivit datelor oficiale, România se află imediat sub Bulgaria, pe locul 9 în clasamentul exportatorilor UE către Iran, cu exporturi de 80 de milioane de euro.

În comerțul total cu Iranul, Bulgaria s-a clasat pe locul 7 în 2025, cu un volum total de comerț de 172,2 milioane de euro, fiind în urma Germaniei, Italiei, Olandei, Franței, Belgiei și Spaniei.

Țara menține o balanță comercială pozitivă cu Iranul. Exporturile bulgare către Republica Islamică au ajuns în 2025 la 102 milioane de euro, plasând Bulgaria pe locul 8 în UE la exporturile către Iran. Printre principalii exportatori se numără cele mai mari economii ale UE: Germania, Olanda, Italia, Franța, Belgia, Spania și Austria.

România se clasează chiar sub Bulgaria, pe locul nouă, cu exporturi de 80 de milioane de euro. Din perspectiva Iranului, Bulgaria nu este doar cel mai mare partener comercial dintre națiunile Europei de Est, ci și pe locul 4 în ceea ce privește importurile din țară. Anul trecut, Bulgaria a importat bunuri iraniene în valoare de 70,2 milioane de euro.

Aceste cifre au mai multă greutate atunci când înțelegi contextul. La sfârșitul lunii ianuarie 2026, UE a adoptat noi sancțiuni din cauza încălcărilor grave ale drepturilor omului și a sprijinului continuu al Iranului pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În ciuda acestui fapt, comerțul continuă, deși la o scară mult mai mică decât în ​​trecut. În 2025, comerțul total cu mărfuri dintre UE și Iran a fost de 3,72 miliarde de euro, potrivit Eurostat.

Importurile UE au fost în valoare de 0,76 miliarde de euro, în timp ce exporturile au totalizat 2,97 miliarde de euro, rezultând un excedent comercial de aproximativ 2,2 miliarde de euro în favoarea UE. Iranul rămâne un partener relativ minor pentru UE, contribuind cu doar 0,1% la exporturile UE, în timp ce ponderea sa în importuri a fost aproape de zero. La mijlocul anilor 2000, ambele ponderi erau mai mari, în jur de 1% sau puțin mai mult.

Nivelurile comerțului cu Iranul au fost din punct de vedere istoric mult mai ridicate. În 2005, comerțul UE-Iran a atins un vârf de 23,8 miliarde de euro. Astăzi, cifra se ridică la 3,72 miliarde de euro, marcând o scădere de aproape un miliard de euro față de 2024, când comerțul se ridica la 4,6 miliarde de euro.

Germania este cel mai mare partener comercial al Iranului în cadrul UE, reprezentând 31,8% din totalul comerțului în 2025. Importurile din Iran au fost de 218 milioane de euro, în timp ce exporturile au ajuns la 963 de milioane de euro.

Italia se clasează pe locul al doilea ca mărime partener comercial al Iranului în UE, reprezentând 15,6% din totalul comerțului. A importat bunuri în valoare de 132 de milioane de euro și a exportat de 447 de milioane de euro.

Olanda s-a clasat pe locul trei, reprezentând 15,5% din totalul comerțului UE cu Iranul. Împreună, aceste trei țări acoperă aproape 63% din comerțul UE-Iran.

Comparativ cu aceste cifre, cele 172,2 milioane de euro ale Bulgariei pot părea modeste. Însă pentru o economie est-europeană de dimensiuni medii, ocuparea locului 7 în clasamentul comerțului UE-Iran și conducerea întregului bloc est-european nu este chiar nimic.

Aceasta reflectă o relație comercială care a supraviețuit în liniște anilor de presiune a sancțiunilor, turbulențe diplomatice și multiple runde de măsuri restrictive ale UE. Mașinile, aparatele, substanțele chimice și instrumentele optice sau fotografice au constituit aproape 90% din exporturile UE către Iran în 2024.

Mixul de exporturi al Bulgariei urmează acest model general, ceea ce înseamnă că comerțul său cu Iranul este bazat pe bunuri industriale și tehnice, mai degrabă decât pe produse de lux sau de consum, categorii care tind să fie mai durabile sub presiunea sancțiunilor din cauza necesității lor percepute.

Niciunul dintre aceste schimburi comerciale nu se desfășoară într-un mediu curat. UE a reimpus sancțiuni economice și financiare radicale împotriva Iranului în septembrie 2025, inclusiv interdicții privind importurile, achiziționarea și transportul de țiței, gaze naturale, produse petrochimice și petroliere, vânzarea sau furnizarea de echipamente cheie utilizate în sectorul energetic și vânzarea sau furnizarea de aur, alte metale prețioase și diamante.

În februarie 2026, președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care autoriza impunerea de tarife de până la 25% asupra țărilor care desfășoară comerț cu Iranul, vizând partenerii comerciali ai Iranului, mai degrabă decât Iranul direct, și având scopul de a descuraja comerțul internațional cu țara.

Acest lucru creează un punct de presiune inconfortabil pentru Sofia. Bulgaria derulează cu Iranul un comerț legal în cadrul reglementărilor UE, dar arhitectura sancțiunilor secundare ale Washingtonului înseamnă că până și comerțul conform comportă riscuri reputaționale și financiare.

Plățile și logistica rămân provocări majore, o mare parte din comerț fiind efectuată prin canale indirecte sau în cadrul unor mecanisme umanitare și conforme cu sancțiunile. Pentru întreprinderile bulgare, aceasta înseamnă navigarea printr-un labirint de conformitate pe care economiile mai mari, cu departamente juridice dedicate, îl gestionează mai ușor.

Indiferent de relația comercială care a existat înainte de 28 februarie 2026, aceasta operează acum într-un mediu complet diferit. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie a descris economia globală ca fiind confruntată cu o amenințare majoră din cauza războiului din Iran, afirmând că această criză a avut un impact mai puternic asupra petrolului decât cele două șocuri petroliere din anii 1970 la un loc.

Pentru economiile importatoare de energie, principalul canal de transmisie este probabil inflația. Prețurile mai mari la petrol și gaze cresc factura la importuri cu care se confruntă gospodăriile și firmele, reducând veniturile reale și erodând puterea de cumpărare. Bulgaria, în calitate de importator net de energie, se află exact în această zonă de expunere. Orice câștiguri au realizat exportatorii bulgari pe piața iraniană în 2025 sunt acum anulate de dificultățile economice mai ample care se resimt în urma conflictului.

Europa fusese deja izolată de hidrocarburile rusești, iar războiul din Iran adaugă un alt factor de stres unei economii care a suferit de o creștere economică în declin pe termen lung. Bulgaria, care a petrecut ani încercând să se diversifice pentru a scăpa de dependența energetică a Rusiei, se confruntă acum cu un al doilea front de presiune asupra costurilor energiei, în același timp. Povestea comerțului bilateral cu Iranul este reală și notabilă. Dar se desfășoară acum în interiorul unei economii de război, iar acest context schimbă ceea ce înseamnă de fapt aceste cifre pentru Bulgaria în viitor.