„Israelul nu va mai bombarda Libanul. Au INTRERDICŢIE să facă acest lucru din partea SUA. Este destul!!!", a afirmat Trump într-o postare în social media.

Trump a mai menţionat că niciun acord la care SUA ajunge cu Iranul „nu are legătură cu Libanul" şi că SUA „se vor ocupa" de gruparea militantă Hezbollah de o manieră adecvată.

Preşedintele SUA a mai spus că SUA vor primi material nuclear din Iran. "Nicio sumă de bani nu va trece dintr-o mână în alta în nicio formă", a dat asigurări liderul de la Casa Albă.

Postările lui Donald Trump au venit după ce ministrul de externe iranian Abbas Araqchi a anunţat că Strâmtoarea Ormuz este "declarată complet deschisă" pentru perioada rămasă din armistiţiu.