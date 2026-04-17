Odată cu adoptarea acestei hotărâri de guverm, primăriile au posibilitatea de a contracta credite pentru susţinerea investiţiilor publice. Măsura contribuie la asigurarea continuităţii proiectelor locale, la prevenirea blocajelor financiare şi la creşterea predictibilităţii bugetare, în condiţiile menţinerii disciplinei fiscal-bugetare şi respectării angajamentelor asumate la nivel european, transmite Ministerul Finanțelor, citat de Agerpres.

Trebuie subliniat că decizia Guvernului vine în contextul în care multe primării depind de împrumuturi ca să continue investițiile locale, resursele or financiare fiind insuficiente. Fără majorarea plafonului, unele proiecte puteau rămâne fără finanțare, lucrările riscau să fie întârziate sau blocate. Astfel, fără o majorare a plafonului finanțărilor rambursabile proiecte de drumuri, școli, apă-canal sau alte servicii publice ar fi putut fi sistate

„Majorarea plafonului pentru finanţările rambursabile ale autorităţilor locale în anul 2026 răspunde unei necesităţi concrete, evidenţiate de analiza execuţiei bugetare şi de solicitările administraţiei publice locale. Măsura are ca obiectiv prevenirea blocajelor în implementarea investiţiilor, prin corelarea contractării finanţărilor cu disponibilitatea plafonului pentru trageri. În acelaşi timp, menţinem o abordare prudentă, compatibilă cu obiectivele de consolidare fiscală şi angajamentele europene, asigurând un cadru predictibil şi sustenabil pentru dezvoltarea comunităţilor locale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, în comunicat.

Plafonul împrumuturilor pentru primării, ridicat la trei miliarde

Hotărârea de Guvern vizează majorarea plafonului pentru anul 2026 la 3 miliarde lei, atât pentru contractări, cât şi pentru trageri, faţă de nivelul de 2 miliarde lei stabilit anterior, în vederea asigurării continuităţii investiţiilor publice de interes local şi evitării apariţiei unor blocaje financiare la nivelul administraţiei publice locale. Pentru anii 2027 şi 2028, se propune menţinerea plafoanelor la nivelul de 2 miliarde anual, în concordanţă cu cadrul fiscal-bugetar multianual.

Ministerul Finanţelor susţine că măsura este justificată de gradul ridicat de utilizare a plafonului aprobat pentru anul 2026, în condiţiile în care au fost deja autorizate finanţări în valoare de aproape 1,97 miliarde de lei, ceea ce limitează semnificativ spaţiul disponibil pentru noi proiecte.

Finanțele mai precizează că menţinerea plafonului la nivelul anterior ar fi condus la alocarea integrală a limitelor de tragere încă de la începutul anului, cu riscul apariţiei unor blocaje în finanţarea investiţiilor publice locale, generate de lipsa resurselor disponibile pentru trageri în cursul anului 2026.

„Actul normativ are ca principale obiective: asigurarea cadrului financiar necesar continuării şi demarării proiectelor de investiţii publice de interes local; evitarea disfuncţionalităţilor generate de lipsa corelării între contractarea finanţărilor şi tragerile efective; creşterea predictibilităţii financiare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale; susţinerea dezvoltării infrastructurii locale şi a serviciilor publice; menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, în concordanţă cu obiectivele asumate la nivel naţional. Totodată, se menţine excluderea din aceste plafoane a finanţărilor rambursabile destinate prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi a celor destinate refinanţării datoriei publice locale, conform cadrului legal aplicabil”, subliniază sursa citată.