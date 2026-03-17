Ministrul Apărării spune clar: țara noastră are o capacitate de apărare, suficient de puternică, pentru a descuraja orice risc.

În paralel, și analiștii au explicat că în acest moment nu există un pericol militar direct pentru România.

România va răspunde politic și juridic pentru că sprijină Statele Unite, a amenințat de la Teheran, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe. Declarațiile sale au stârnit însă reacții ferme la București.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Declarațiile venite din Iran nu privesc situația militară. Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică nu la situația militară. eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României, de pe teritoriul național, trupele Statelor Unite ale Americii nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozive. România are o capacitate de apărare care descurajează la un nivel suficient de mare”.

Experții în securitate atrag atenția că declarațiile Teheranului sunt, mai degrabă, parte a unui joc de presiune politică.

Flavius Caba, specialist Orientul Mijlociu: „El s-a referit, în opinia mea, la Carta ONU și la legislația internațională astfel încât să atragă după încetarea conflictului o responsabilitate a statelor care au susținut operațiunea Statelor Unite si a Israelului împotriva Iranului, dar din punct de vedere securitar, nu ar trebui să fim îngrijorați în momentul actual”.

Mai ales că, spun experții militari, Iranul nu ar avea capacitatea acum să lovească atât de departe.

general (r) Virgil Bălăceanu, președinte de onoare Asociația Ofițerilor în Rezervă: „Din punct de vedere tehnic, nu putem să fim o țintă pentru că ar fi o misiune eșuată pe care și-ar asuma-o iranienii. Ei au un stoc redus de rachete balistice și de drone. Noi trebuie să ne gândim în primul rând la rachetele balistice din inventarul lor cu bătaie medie. Probabil și acest inventar a fost redus, ca atare nu vor mai folosi pentru scopuri operaționale aceste rachete”.

În concluzie, deși România a fost menționată explicit, specialiștii spun că amenințările trebuie privite cu prudență, dar fără panică.