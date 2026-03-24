Casa Albă suține acum că negocierile americano-iraniene sunt fluide. În aceste condiții, rezolvarea crizei de energie pare tot mai îndepărtată.

Prețul petrolului a crescut din nou, trecând de pragul de 100 de dolari pe baril.

Potrivit armatei israeliene, Iranul a lansat şapte valuri de rachete asupra Israelului.

O rachetă cu 100 de kilograme de explozibil a căzut în stradă, în mijlocul unui cartier din Tel Aviv.

Sam Mednick, corespondent Associated Press: ”Undeva în spatele meu este un crater chiar în mijlocul străzii, acolo unde a lovit racheta. Puteți vedea cum aceste blocuri de locuințe au suferit mari distrugeri. Fațadele au fost spulberate”.

Pe de altă parte, continuă atacurile israeliene la Teheran și în alte părți ale Iranului.

La Beirut, clădirile au fost transformate în ruine, după încă o noapte de atacuri israeliene. Iar Israelul a cerut evacuarea unor regiuni din sudul Libanului, unde va continua atacurile asupra infrastructurii grupării Hezbollah.

Isobel Yeung, corespondent CNN: ”E pur și simplu apocaliptic ce vedem aici și când te gândești că, în urmă cu doar câteva săptămâni, acesta era un cartier animat și plin de viață, iar acum totul a fost transformat în moloz, și totuși încă mai vezi oameni în casele lor”.

Negocieri - incerte

În acest timp domnește confuzia în privința unor negocieri între Statele Unite și Iran.

Donald Trump: ”Pentru a determina dacă se poate ajunge la un acord mai amplu, am avut discuții foarte bune, foarte, foarte bune. Și trebuie să înțelegeți, eu știu - toată viața mea a fost o negociere - însă cu Iranul negociem de mult timp. De data aceasta sunt serioși. Și asta ca urmare a realizărilor excepționale ale armatei noastre”.

Ca reacție la afirmația falsă a lui Trump, președintele Parlamentului a subliniat că nu au avut loc negocieri cu Statele Unite. Domnul Qalibaf a subliniat în acest mesaj că știri false au fost răspândite pentru a manipula piețele financiare și petroliere, iar aceasta este o încercare de a scăpa din impasul în care Statele Unite și Israelul s-au afundat.

Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar Statele Unite nu vor negocia prin intermediul presei", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

"Este o situație în evoluție, iar speculațiile privind întâlnirile nu ar trebui considerate definitive până când nu sunt anunțate oficial de Casă Albă", a adăugat purtătoarea de cuvânt al lui Trump.

Marc Caputo, corespondet Axios la Casa Albă: ”Ambele părți sunt angajate într-un război, iar una dintre primele victime ale războiului este adevărul. Ambele părți răspândesc și dezinformarea, într-o anume măsură, așa că niciuna nu are încredere în cealaltă. Este cu adevărat confuzie. Ceea ce putem spune cu un grad rezonabil de certitudine este că există mediatori, alte țări care transmit mesaje între cele două părți. Credem că a existat oarecare contact, contact direct”.

Rapoartele sugerează că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, s-ar putea întâlni cu oficiali iranieni în această săptămână, în Pakistan, care s-a oferit să găzduiască o astfel de întrevedere.

Potrivit Financial Times, tranzacţii masive şi suspecte cu petrol, efectuate cu puţin timp înainte de anunţului inițial al lui Trump au provocat o volatilitate puternică a pieţelor şi au reaprins suspiciunile de utilizare a informaţiilor privilegiate.

Publicația financiară scrie că investitorii au plasat tranzacţii în valoare de jumătate de miliard de dolari pe piaţa petrolului cu aproximativ 15 minute înainte de postarea lui Trump.