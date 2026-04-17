Vlad Gheorghe descrie scenariul unui guvern din care PSD își retrage miniștrii și susține că efectele acestei decizii s-ar vedea direct în funcționarea executivului. Mai exact, fără miniștrii PSD, activitatea ministerelor ar fi preluată temporar de secretari de stat, adică de oameni din eșalonul doi al administrației. În opinia lui, acești oficiali ar putea semna și aviza acte normative, astfel încât Guvernul să continue să funcționeze.

„Mai puține blocaje, mai mult control real, mai multă transparență și șansa unor reforme care până acum erau ținute pe loc”, subliniază Vlad Gheorghe.

El afirmă că una dintre metodele prin care PSD ar fi blocat decizii în coaliție era refuzul de a aviza anumite documente. Cu alte cuvinte, dacă un minister controlat de PSD nu își dădea acordul, unele măsuri nu puteau merge mai departe. În lipsa acestui mecanism, spune el, Guvernul ar deveni mai eficient și ar putea adopta decizii mai rapid.

Un alt punct invocat este controlul asupra instituțiilor aflate în subordinea ministerelor. Vlad Gheorghe susține că în aceste structuri s-ar fi consolidat în timp rețele de influență politică și interese de partid. Prin schimbarea conducerii ministerelor, el consideră că aceste zone ar putea fi verificate mai atent și reformate.

El acordă atenție specială și Secretariatul General al Guvernului, instituție care coordonează administrativ multe structuri importante. Menționează inclusiv RA-APPS, instituția care administrează patrimoniul de protocol al statului. Vlad Gheorge susține că fără influența PSD în această zonă, ar putea apărea mai multă transparență și schimbări administrative semnificative.

În ceea ce privește activitatea din teritoriu, consilierul onorific al premierului Bolojan vorbește despre prefecți, reprezentanții Guvernului pe plan local. El susține că prefecții au un rol important în raport cu primarii și consiliile locale, pentru că pot contesta sau suspenda acte considerate ilegale. Înlocuirea prefecților numiți politic cu persoane mai neutre ar reduce, în opinia sa, abuzurile și controlul politic local.