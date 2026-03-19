Au discutat despre securitatea României și eventualele garanții suplimentare, pe care țara noastră le-ar putea obține. Atât șeful statului, cât și cel al Alianței, au subliniat că România rămâne o țară sigură.

După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că țara noastră este o regiune vitală pentru securitatea comună a aliaților.

Discuția a vizat și conflictul din Iran. Președintele Nicușor Dan spune însă că țara noastră este protejată de NATO și de parteneriatul strategic cu Statele. Cei doi au discutat și despre eventuale garanții suplimentare de securitate pentru România.

Nicușor Dan: „ Am discutat despre noi capabilități în Est pentru țările din flancul estic, deci, pentru România, în cadrul Programului Santinela Estului”.

Întrebat ce a câștigat concret România dupa ce le-a permis americanilor sa foloseasca bazele din tara noastra in misiunile generate de noul context din Iran, șeful statului a indicat direct scutul de la Deveselu.

Nicușor Dan: „Au fost mai multe componente. Una sau două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu, da, deci, este o protecție suplimentară pentru România şi pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără”.

Totodată, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat că va participa, în mai, la summitul B9 de la Bucuresti.