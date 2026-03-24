Guvernul din Qatar a invocat clauza de "forţă majoră" în contractele pe termen lung încheiate de compania sa petrolieră de stat Qatar Energy pentru furnizarea gazelor naturale lichefiate (GNL), capacitatea de export a acestui combustibil urmând să fie afectată ani la rând după atacurile iraniene asupra complexului industrial Ras Laffan, atacuri care au venit ca represalii după bombardamentul israelian asupra zăcământului iranian de gaze South Pars, relatează marţi agenţia EFE.

Qatar era la nivelul anului 2024 cel mai mare furnizor de gaze non-rusești pentru Europa și unul dintre cei mai mari furnizori de GNL din lume, iar printre clienții săi se află inclusiv România. În noile condiții, revin în actualitate gazele rusești, spre care vor fi obligați să se întoarcă numeroși clienți actuali ai Qatarului.

Potrivit ministrului qatarez al energiei, Saad Sherida al-Kabi, atacurile cu rachete iraniene din 18 şi 19 martie au provocat pierderi de venituri anuale estimate la 20 de miliarde de dolari şi daune a căror remediere va dura între trei şi cinci ani.

"Daunele extinse provocate instalaţiilor noastre de producţie vor necesita până la cinci ani de reparaţii şi ne vor obliga să declarăm forţă majoră pe termen lung" în onorarea contractelor semnate pentru exportul de GNL către mai multe ţări, printre care se numără China, Coreea de Sud, Italia şi Belgia, a avertizat oficialul qatarez.

Ca represalii după bombardamentele americano-israeliene, Iranul a atacat cu rachete şi drone atât Israelul cât şi interesele americane din statele Golfului aliate ale SUA şi unde armata americană deţine baze militare.

Instalațiile atacate de Iran, scoase din funcțiune cel puțin un an de zile

Într-un astfel de atac, ce a urmat bombardamentului israelian asupra zăcământului iranian de gaze South Pars, Iranul a lansat mai multe salve de rachete pe 18 şi 19 martie împotriva complexului industrial Ras Laffan, unde se află cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume.

Atacul iranian a avariat liniile de producţie 4 şi 6, pe care societatea qatareză le operează în comun cu compania americană ExxonMobil, care deţine 34% şi, respectiv, 30% din acţiunile acestor linii.

A fost afectată şi uzina Pearl GTL (Gas-to-Liquids), o instalaţie operată de compania americană Shell şi care transformă gazele naturale în combustibili de înaltă calitate cu ardere mai curată, precum şi uleiuri de bază utilizate pentru fabricarea uleiurilor de motor şi a lubrifianţilor de înaltă calitate, a parafinelor şi a cerurilor.

Referitor la aceasta, ministrul qatarez a menţionat că "daunele provocate uneia dintre cele două unităţi ale uzinei Pearl GTL sunt în curs de evaluare şi se estimează ca aceasta va rămâne scoasă din funcţiune cel puţin un an".