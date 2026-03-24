Într-o postare pe X, prim-ministrul Shehbaz Sharif a declarat că Pakistanul salută şi susţine pe deplin eforturile în curs de desfăşurare pentru continuarea dialogului în vederea încetării războiului din Orientul Mijlociu.

„Sub rezerva acordului dintre SUA şi Iran, Pakistanul este pregătit şi onorat să fie gazda care să faciliteze discuţii semnificative şi concludente pentru o soluţionare cuprinzătoare a conflictului actual”, a scris el după ce luni a vorbit cu preşedintele iranian Massoud Pezeshkian.

Contradicții între SUA și Iran

Trump a declarat luni că SUA şi Iranul au purtat discuţii „foarte bune şi productive” despre o „rezolvare completă şi totală a ostilităţilor din Orientul Mijlociu”. El a spus că discuţiile au început duminică şi au continuat luni, cu implicarea trimisului special Steve Witkoff şi a ginerelui său, Jared Kushner.

Puternicul preşedinte al parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf – interlocutorul din partea iraniană, potrivit unui oficial israelian şi a altor două surse familiarizate cu problema – a declarat că nu au avut loc discuţii, calificând sugestiile că acestea ar fi avut loc drept „ştiri false”, menite să calmeze pieţele.

The Guardian citează surse pakistaneze care au declarat că vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost propus ca probabil negociator-şef din partea SUA în cazul în care discuţiile vor avea loc, în locul lui Steve Witkoff sau al ginerelui lui Trump, Jared Kushner, care au condus negocierile nucleare cu Iranul înainte de război.

SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reuşit să înregistreze progrese suficiente în cadrul discuţiilor menite să pună capăt programului nuclear al Iranului, deşi Omanul, care a fost mediator, a afirmat că se înregistraseră progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat ţările care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf şi a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume.

Conducerea militară a Pakistanului a încercat să medieze negocierile dintre SUA şi Iran, iar Casa Albă a confirmat că şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a purtat duminică o convorbire telefonică cu Donald Trump pentru a discuta despre conflict.

Surse diplomatice citate de The Guardian au declarat că SUA şi Iranul s-ar putea întâlni pentru negocieri la Islamabad încă din această săptămână pentru a discuta despre încetarea războiului.

Islamabadul nu a fost încă confirmat oficial ca loc de desfăşurare a unor eventuale discuţii de pace, lucru pe care niciuna dintre părţi nu l-a acceptat oficial până în prezent. Qatarul, Turcia şi Egiptul au fost propuse ca alte locuri de desfăşurare, dar sursele au declarat că preferinţa Teheranului este Islamabadul.

Vance este considerat pe scară largă un sceptic faţă de decizia SUA de a bombarda Iranul şi a păstrat în mare parte tăcerea cu privire la conflict.

După convorbirea telefonică dintre Trump şi Munir, prim-ministrul Pakistanului, Muhammad Shehbaz Sharif, a vorbit luni cu preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian. Conform unui comunicat oficial privind convorbirea, aceştia „au convenit asupra necesităţii urgente de dezamorsare a conflictului, dialog şi diplomaţie”.

Sursele Guardian au mai afirmat că preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, este cel mai probabil să conducă eventualele discuţii din partea iraniană. Cu toate acestea, Ghalibaf a respins până acum informaţiile despre negocierile dintre cele două părţi, calificându-le drept „ştiri false”.

O sursă diplomatică iraniană a confirmat că se aşteaptă discuţii în această săptămână, dar a spus că, din partea iraniană, există „zero încredere” în Washington şi că nu i-ar accepta pe Witkoff şi Kushner ca negociatori pentru niciun fel de discuţii.

Negocierile dintre SUA şi Iran erau încă în desfăşurare când SUA a început campania de bombardamente împreună cu Israelul. De atunci, regimul iranian a considerat acele negocieri ca o încercare a administraţiei Trump de a înşela Iranul, făcându-l să creadă că doreşte o soluţie diplomatică, în timp ce plănuia să atace.

„Cu echipa de negociere anterioară, nu există nicio şansă”, a spus o sursă diplomatică. „Partea iraniană consideră cererea de negocieri ca fiind o altă rundă de înşelăciune a regimului SUA-Israel pentru a găsi o portiţă de a agrava din nou atacurile”, a continuat sursa.

Iranienii îl preferă pe JD Vance

Sursa a afirmat că partea iraniană îl consideră pe Vance un interlocutor mai acceptabil. „Dacă negocierile vor avea vreun rezultat, JD Vance ar trebui să se alăture. Cu Witkoff şi Kushner, nu va ieşi nimic. Am văzut asta în trecut”, au spus iranienii, potrivit The Guardian.

Iranienii au negat până acum că ar avea loc vreo discuţie directă cu administraţia Trump, dar au susţinut că „anumite state prietene” au transmis mesaje din partea SUA cu privire la negocieri.

Surse diplomatice au declarat că Pakistanul, Omanul, Turcia şi Egiptul se numără printre ţările care comunică cu oficialii americani şi iranieni în încercarea de a pune capăt ostilităţilor.

Puternicul şef al armatei pakistaneze se bucură de o relaţie strânsă cu Trump, pe care l-a vizitat de două ori la Washington, şi a fost descris de preşedintele SUA ca fiind „mareşalul său preferat”. Deşi Pakistanul şi Iranul au legături complexe, Pakistanul găzduieşte a doua cea mai mare populaţie de musulmani şiiţi după Iran.

Pakistanul are, de asemenea, o relaţie strânsă cu ţările din Golf, care au suportat greul loviturilor de represalii ale Iranului, şi a semnat recent un pact de apărare cu Arabia Saudită.

Pakistanul este una dintre ţările din Asia de Sud care suferă deja de pe urma consecinţelor economice severe ale războiului. Cea mai mare parte a petrolului şi a gazelor naturale ale ţării trece prin strâmtoarea Ormuz, iar ţara se confruntă cu penurii costisitoare şi cu creşteri ale preţurilor la combustibil.

Casa Albă a refuzat să comenteze direct informaţiile privind discuţiile de pace care urmează să aibă loc la Islamabad. „Acestea sunt discuţii diplomatice sensibile, iar Statele Unite nu vor negocia prin intermediul mass-media”, a declarat un purtător de cuvânt.