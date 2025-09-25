Planurile Chinei de reducere a emisiilor de seră sunt prea slabe pentru a preveni o catastrofă globală, spun experții

25-09-2025 | 12:32
xi jinping
AFP

Planurile anunțate de China, privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, au provocat reacții virulente din partea experților, care spun că măsurile sunt mult prea slabe pentru a preveni o catastrofă globală.

autor
Cristian Matei

A doua cea mai mare economie a lumii este, de asemenea, de departe cea mai mare sursă de dioxid de carbon, iar deciziile sale privind amploarea și viteza tranziției către un model cu emisii reduse de carbon vor determina dacă lumea poate rămâne în limite de temperatură relativ sigure.

Planurile Chinei sunt de a reduce emisiile cu 7-10% față de nivelul maxim până în 2035, ceea ce este departe de reducerea de 30% pe care experții au considerat-o fezabilă și necesară.

Potrivit The Guardian, Xi Jinping, președintele Chinei, a făcut acest anunț în cadrul unui summit al liderilor mondiali despre criza climatică, organizat la Adunarea Generală a ONU în New York.

Președintele SUA, Donald Trump - care consideră criza climatică drept o „înșelătorie” - nu a fost prezent.

Xi a făcut o referire indirectă la SUA, spunând că „unele țări” nu fac față provocării climatice. „Comunitatea internațională ar trebui să rămână concentrată pe direcția corectă”, a adăugat el.

„[Țările] trebuie să-și asume responsabilitățile. Drepturile țărilor în curs de dezvoltare trebuie respectate pe deplin.”

Însă experții afirmă că China nu reușește să dea dovadă de leadership în ceea ce privește angajamentele sale climatice.

Kaysie Brown, director asociat pentru diplomație climatică și guvernanță la think tank-ul E3G, a declarat:

„Obiectivul Chinei pentru 2035 este cu mult sub ceea ce este necesar. Acesta nu este aliniat nici cu decarbonizarea economică a Chinei, nici cu propriul său obiectiv de neutralitate carbonică pentru 2060. Fără o ambiție mai puternică pe termen scurt, China riscă să-și submineze pretenția de a susține multilateralismul și leadershipul său în domeniul economiei curate și să trimită semnale contradictorii piețelor globale.”

Cu toate acestea, alții au remarcat în privat că China are o tradiție îndelungată de a stabili obiective puțin ambițioase, pe care apoi le depășește substanțial. „Promisiuni modeste și rezultate peste așteptări – asta ne așteptăm de la China”, a declarat o persoană implicată în diplomația climatică.

Bernice Lee, membru al grupului de reflecție Chatham House, a declarat că lumea afacerilor și alte guverne se vor inspira din direcția clară a Chinei, mai degrabă decât din detaliile planurilor sale.

Există obiectivele ONU și apoi există realitatea”, a spus ea.

„Realitatea este că țara a investit 625 de miliarde de dolari în energie curată anul trecut – 31% din totalul global. Creșterea energiei curate remodelează economia globală și înlocuiește cărbunele pe plan intern. Pariul meu este că alte țări vor citi semnele și vor recunoaște că China este pe deplin angajată și vor fi liniștite în încercarea lor de a renunța la combustibilii fosili.”

Planul național al Chinei, cunoscut sub numele de contribuție determinată la nivel național (NDC) în cadrul acordului de la Paris, va conține, de asemenea, măsuri pentru a crește ponderea combustibililor nefosili la peste 30% din consumul său de energie și pentru a-și extinde capacitatea eoliană și solară la 3.600 GW, de peste șase ori mai mult decât nivelurile din 2020.

Energia curată reprezintă deja peste 10% din PIB-ul Chinei

Energia curată reprezintă deja peste 10% din PIB-ul Chinei și aproximativ un sfert din creșterea sa economică, în timp ce vânzarea de componente precum panourile solare a redus costul energiilor regenerabile cu aproximativ 90% în întreaga lume în ultimul deceniu.

Țara a revoluționat tehnologia vehiculelor electrice și a bateriilor, stimulând adoptarea acestora în întreaga lume.

Însă China, ale cărei emisii ar putea atinge un nivel maxim, este încă foarte dependentă de energia pe bază de cărbune, care se bucură de un puternic sprijin politic în cadrul guvernului Xi.

Noi centrale electrice pe cărbune sunt încă în curs de dezvoltare, în ciuda promisiunii făcute în 2021 de a „reduce treptat” utilizarea cărbunelui.

Paul Bledsoe, fost consilier pe probleme climatice al administrației Clinton, actualmente la American University din Washington, a declarat pentru Guardian: „Noul angajament al Chinei este un semn bun că economia sa bazată pe energie curată începe să o ajute să reducă emisiile, dar nu se mișcă suficient de repede. China ar putea atinge aceste obiective mult mai repede, până la sfârșitul acestui deceniu.

În special, China trebuie să se angajeze să închidă multe dintre minele sale de cărbune învechite, care sunt responsabile nu numai pentru cea mai mare sursă unică de emisii de CO2 la nivel global, ci și pentru 20% din emisiile globale de metan provenite din combustibili fosili.”

Angajamentele Chinei vor contribui la conturarea summitului climatic Cop30 al ONU, care va avea loc în Brazilia în noiembrie. Acolo, toate țările ar trebui să-și dezvăluie NDC-urile, în conformitate cu acordul de la Paris.

Sursa: The Guardian

Etichete: China, incalzire globala, poluare,

Dată publicare: 25-09-2025 12:32

