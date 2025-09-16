Un colos chinez, lider mondial în domeniul său, va construi o fabrică în Oradea. A ales România în locul Ungariei

O mare companie de stat din China, lider mondial în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, va construi o fabrică în Parcul Industrial Tileagd, de lângă Oradea. Valoarea investiției se ridică la 35 de milioane de euro.

O companie deținută de statul chinez, lider mondial în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, a ales în ultima clipă România în locul Ungariei și va construi o fabrică de 35 de milioane de euro la Oradea, în Parcul Industrial Tileagd, scrie Profit.

Compania a cerut ca numele și detalii legate de proiect să rămână confidențiale, pentru că așteaptă încă obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, dar consilieri locali din Oradea au dezvăluit că firma din China a decis să investească în România chiar luna trecută, iar în fabrica ce ar urma să fie construită pe una dintre parcelele libere din Parcul Industrial Tileagd se vor produce materiale de izolare pentru transformatoare electrice.

Lider global în izolații pentru transformatoare

De asemenea, cum depășește 2 milioane euro și este realizată de o companie din afara Uniunii Europene, investiția trebuie avizată și de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Compania chineză acoperă 90% din cererea globală de izolații pentru linii de înaltă tensiune, iar sursa citată a identificat-o astfel ca fiind Henan Pinggao Electric Group, înființată în 1970 și parte acum a companiei de stat China Electric Equipment Group Co Ltd (CEEG). Henan Pinggao Electric Group a raportat venituri de 1,81 miliarde de dolari în ultimul an.

În luna august, chinezii de la Pinggao au finalizat o centrală fotovoltaică de 31,82 MW în comuna Ștefan cel mare, județul Călărași.

