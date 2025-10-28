Noiembrie e luna decisivă pentru continuarea finanțării europene. Avertismentul lui Valdis Dombrovskis, comisar european

28-10-2025 | 20:26
Luna viitoare este decisivă pentru banii europeni alocați țării noastre. Comisia Europeană va stabili dacă România a luat suficiente măsuri ca să evite suspendarea fondurilor din cauza deficitului bugetar îngrijorător de mare.

Laura Culiță,  Teodora Suciu

Avertismentul vine de la vicepreședintele Comisiei după o discuție la Guvern în care premierul Ilie Bolojan a anunțat că vor fi luate noi măsuri care să reducă din cheltuielile statului. Asta în condițiile în care Executivul trebuie să decidă dacă va crește sau nu salariul minim din 2026.

Țara noastră riscă să piardă fonduri europene din cauza deficitului bugetar prea mare a avertizat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, aflat în vizită în România.

Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie: „Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să evite suspendarea fondurilor europene."

Așadar, luna viitoare este decisivă. Premierul Ilie Bolojan spune că este nevoie de adoptarea unui nou pachet de măsuri, prin care cheltuielile statului să fie reduse.

Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru 2026 va fi în jur de 6% din PIB. Măsurile pe care le pregătim în noiembrie vor fi determinante."

Punctele nevralgice

Este vorba despre reforma administrației publice, care bate pasul pe loc, dar și despre alte măsuri anunțate, precum reglementarea cumulului pensiei cu salariul la stat și introducerea de restricții la pensionarea anticipată. Pentru toate, încă nu există un consens în Coaliție. Nici pe tema salariului minim, care a provocat tensiuni, nu s-a ajuns la un acord în coaliție.

Asta după ce PSD a susținut creșterea lui și a cerut date de la Finanţe privind impactul măsurii. De cealaltă parte, PNL și USR ar susține înghețarea lui, la fel și UDMR.

Legislația actuală prevede o formulă complexă de calcul pentru salariul minim. O variantă analizată la Ministerul Muncii este ca salariul brut să crească la 4.325 de lei, cu 275 de lei mai mult decât acum. În mână, salariul ar crește cu aproximativ 40 de lei net, dacă se renunță la scutirea parţială de taxe din prezent.

Acum sunt aproximativ 100.000 de angajați din sectorul bugetar încadrați cu salariul minim, iar restul de 1,6 milioane plătiți la acest nivel sunt în sectorul privat. În vreme ce unele organizații patronale susțin înghețarea salariului minim, sindicatele cer creșterea lui. Decizia finală va fi luată în Coaliție și va fi adoptată de Guvern.

Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”
Stiri Politice
Președintele PSD, despre salariul minim: ”Asta ar putea duce spre infringement”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că Roxana Mânzatu, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să îngheţe salariul minim, pentru că acest lucru ar putea duce spre infringement.

Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”
Stiri actuale
Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

Alexandru Nazare anunță că discuțiile continuă în coaliție, inclusiv pe menținerea sumei de 300 lei neimpozabile, în contextul protestului sindical anunțat pentru 29 octombrie.

Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului
Stiri Politice
Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului

În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.

Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști
Stiri Economice
Consultări la Ministerul Muncii pentru salariul minim pe 2026. Creșterea propusă de sindicaliști

Consultările pentru stabilirea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru anul 2026 au fost iniţiate de Ministerul Muncii, în temeiul principiilor dialogului social consacrate de Legea nr. 367/2022.

 

Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român
Stiri Sociale
Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român

O treime din bunurile de bază sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, iar din salariul minim un bulgar își poate permite să cumpere mult mai puține coșuri minime de consum decât un român.

 

„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

