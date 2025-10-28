Noiembrie e luna decisivă pentru continuarea finanțării europene. Avertismentul lui Valdis Dombrovskis, comisar european

Luna viitoare este decisivă pentru banii europeni alocați țării noastre. Comisia Europeană va stabili dacă România a luat suficiente măsuri ca să evite suspendarea fondurilor din cauza deficitului bugetar îngrijorător de mare.

Avertismentul vine de la vicepreședintele Comisiei după o discuție la Guvern în care premierul Ilie Bolojan a anunțat că vor fi luate noi măsuri care să reducă din cheltuielile statului. Asta în condițiile în care Executivul trebuie să decidă dacă va crește sau nu salariul minim din 2026.

Țara noastră riscă să piardă fonduri europene din cauza deficitului bugetar prea mare a avertizat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, aflat în vizită în România.

Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie: „Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să evite suspendarea fondurilor europene."

Așadar, luna viitoare este decisivă. Premierul Ilie Bolojan spune că este nevoie de adoptarea unui nou pachet de măsuri, prin care cheltuielile statului să fie reduse.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru 2026 va fi în jur de 6% din PIB. Măsurile pe care le pregătim în noiembrie vor fi determinante."

Punctele nevralgice

Este vorba despre reforma administrației publice, care bate pasul pe loc, dar și despre alte măsuri anunțate, precum reglementarea cumulului pensiei cu salariul la stat și introducerea de restricții la pensionarea anticipată. Pentru toate, încă nu există un consens în Coaliție. Nici pe tema salariului minim, care a provocat tensiuni, nu s-a ajuns la un acord în coaliție.

Asta după ce PSD a susținut creșterea lui și a cerut date de la Finanţe privind impactul măsurii. De cealaltă parte, PNL și USR ar susține înghețarea lui, la fel și UDMR.

Legislația actuală prevede o formulă complexă de calcul pentru salariul minim. O variantă analizată la Ministerul Muncii este ca salariul brut să crească la 4.325 de lei, cu 275 de lei mai mult decât acum. În mână, salariul ar crește cu aproximativ 40 de lei net, dacă se renunță la scutirea parţială de taxe din prezent.

Acum sunt aproximativ 100.000 de angajați din sectorul bugetar încadrați cu salariul minim, iar restul de 1,6 milioane plătiți la acest nivel sunt în sectorul privat. În vreme ce unele organizații patronale susțin înghețarea salariului minim, sindicatele cer creșterea lui. Decizia finală va fi luată în Coaliție și va fi adoptată de Guvern.

