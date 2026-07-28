Marți seară, în benzinăriile din București, la doar o zi după anunțarea măsurilor de reducere a prețurilor carburanților, prețul motorinei standard la benzinăriile Petrom, OMW, MOL, Lukoil și Rompetrol a trecut de 10 lei/litru.

Datele au fost preluate de pe monitorulpreturilor.ro, platformă care a centralizat prețurile practicate de toate benzinăriile din Capitală.

Care sunt prețurile la carburanți în Capitală

Petrom:

Motorină standard: 10,07 lei/litru

Benzină standard: 9,16 lei/litru

OMW:

Motorină standard: 10,94 lei/litru

Benzină standard: 9,22 lei/litru

MOL:

Motorină standard: 10,79 lei/litru

Benzină standard: 9,15 lei/litru

LUKOIL:

Motorină standard: 10,18 lei/litru

Benzină standard: 9,24 lei/litru

Rompetrol:

Motorină standard: 10,13 lei/litru

Benzină standard: 9,22 lei/litru

Socar:

Motorină standard: 9,92 lei/litru

Benzină standard: 9,06 lei/litru

Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat luni că mecanismul propus în proiectul de lege cu măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți va duce la o ieftinire cu 34 de bani pe fiecare litru la pompă.

El a precizat că acest cuantum va avea un impact de 34 de bani la cotaţiile actuale, şi poate să crească până la 64 de bani, respectiv 84 de bani, dacă va avea o creştere cu peste 20% a preţului, raportat la perioada anterioară începerii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Dacă presiunea din piaţă creşte, mecanismul intervine gradual:

- reducere de 51 de bani/litru (scădere cu 15% a accizei) pentru preţuri între 9,98 -10,42 lei pe litru;

- reducere de 68 de bani/litru (scădere de 20% a accizei) pentru intervalul 10,42 - 10,85 lei/litru

- reducere de 85 de bani/litru (scădere de 25% a accizei) pentru preţuri la pompă mai mari de 10,85 lei/litru

Începând cu 1 iulie, măsurile de la finalul lunii martie prin care Guvernul a limitat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți au expirat. Deși ordonanța de urgență adoptată la sfârșitul lunii martie permite prelungirea măsurilor, acest lucru poate fi făcut doar printr-un nou act normativ, care nu poate fi adoptat de actualul Guvern interimar.

Kazahstanul a reluat exporturile de ţiţei prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), după ce consorţiul a reînceput să accepte petrol de la transportatori şi a reluat operaţiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunţat luni Ministerul kazah al Energiei, informează publicaţia Astana Times.

Peste 60% din importurile de petrol ale României se realizează prin conducta CPC, oprită săpămâna trecută de Kazahstan după ce mai multe petroliere încărcate cu țiței au fost atacate cu drone în Marea Neagră. Petrolul kazah asigură 80% din necesarul Rafinăriei Petromidia, deținută de Rompetrol, controlată de KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze a Kazahstanului. De asemenea, rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom operează în mare parte cu acet țiței kazah.