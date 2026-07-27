Kazahstanul a reluat exporturile de ţiţei prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), după ce consorţiul a reînceput să accepte petrol de la transportatori şi a reluat operaţiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunţat luni Ministerul kazah al Energiei, informează publicaţia Astana Times.

Peste 60% din importurile de petrol ale României se realizează prin conducta CPC, oprită săpămâna trecută de Kazahstan după ce mai multe petroliere încărcate cu țiței au fost atacate cu drone în Marea Neagră. Petrolul kazah asigură 80% din necesarul Rafinăriei Petromidia, deținută de Rompetrol, controlată de KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze a Kazahstanului. De asemenea, rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom operează în mare parte cu acet țiței kazah.

Conform oficialilor, încărcarea petrolierelor este în prezent în desfăşurare, la două dane petroliere offshore cu un singur punct de ancorare ale CPC. Petrolierele SEAMAJESTY şi MILOS încarcă ţiţei furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare zăcământ petrolier din Kazahstan. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către CPC şi să reia operaţiunile de export prin terminalul maritim.

Ministerul a precizat că operaţiunile la terminal vor continua evaluând permanent securitatea şi respectând toate cerinţele necesare de securitate. În plus, oficialii rămân în contact constant cu conducerea CPC şi companiile majore de petrol, şi vor continua să-şi coordoneze eforturile pentru a asigura un transport fără întreruperi al petrolului din Kazahstan.

Anunţul vine după suspendarea temporară a operaţiunilor de încărcare la CPC de săptămâna trecută, în urma unor atacuri cu drone. Suspendarea încărcărilor în conducta CPC, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită şi alţi producători din Golf.

Prin conducta CPC sunt transportate 80% din exporturile de țiței ale Kazahstanului

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că producţia de petrol şi condensat a Kazahstanului a scăzut, miercuri, până la 1,63 milioane de barili pe zi, de la o medie de 2,07 milioane pentru luna iulie.

Scăderea a fost deosebit de accentuată la câmpul Tengiz, condus de Chevron, cel mai mare câmp petrolifer din Kazahstan. O sursă a declarat că la Tengiz producţia s-a redus cu peste jumătate, până la aproximativ 406.000 de barili pe zi miercuri, de la o medie 925.000 bpd, în iulie.

Ministerul kazah al Energiei a confirmat reducerea, declarând că producătorii au scăzut producţia deoarece oleoductul CPC a restricţionat intrările, iar rezervoarele sale de stocare se apropiau de capacitate maximă. "Ajustarea a fost o măsură tehnică menită să menţină stabile operaţiunile de producţie", a precizat Ministerul Energiei.

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere către pieţele mondiale. Prin conducta CPC sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită şi pentru transportul petrolului rusesc.