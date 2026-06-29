Șoferii ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 iulie, odată cu expirarea măsurilor de la finalul lunii martie prin care Guvernul a limitat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Deși ordonanța de urgență adoptată la sfârșitul lunii martie permite prelungirea măsurilor, acest lucru poate fi făcut doar printr-un nou act normativ, care nu poate fi adoptat de actualul Guvern interimar.

O posibilă soluție este în lucru totuși, sursele Știrilor ProTV indică faptul că proiectul de lege care adoptă OUG-ul dat de guvernul Bolojan ar urma să fie pus pe ordinea de zi chiar în ultima zi a sesiunii parlamentare. Cu toate acestea, proiectul nu are toate avizele necesare, deci există posibilitatea de a nu mai ajunge la votul aleșilor.

Perioada de aplicare a măsurilor instituite prin ordonanța de urgență se încheie la 30 iunie 2026. Actul normativ prevede posibilitatea prelungirii succesive, în tranșe de cel mult trei luni, dacă persistă împrejurările care au determinat declararea stării de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere, respectiv volatilitatea prețurilor la țiței și contextul geopolitic din Orientul Mijlociu.

Totuși, legislația nu prelungește automat măsurile. Pentru ca acestea să rămână în vigoare este necesară adoptarea unei noi ordonanțe de urgență.

Aici intervine problema generată de blocajul politic. Actualul Executiv, aflat în interimat, nu are atribuțiile necesare pentru a emite noi ordonanțe de urgență. Astfel, chiar dacă autoritățile ar considera necesară menținerea măsurilor de intervenție pe piața carburanților, acestea nu pot fi prelungite în lipsa unui Guvern învestit de Parlament și cu puteri depline.

Situația este cu atât mai complicată cu cât Parlamentul intră în vacanță începând cu 1 iulie, iar formarea unui nou Executiv rămâne incertă. În aceste condiții, soarta mecanismului de limitare a marjelor comerciale depinde direct de deblocarea crizei politice și de instalarea unui nou Guvern.

Măsurile luate de guvernul la începutul crizei carburanților

Ordonanța de urgență adoptată la finalul lunii martie a declarat starea de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere până la 30 iunie, cu posibilitatea prelungirii. Totodată, a limitat marja comercială practicată de distribuitori, stabilind că, în perioada 1 aprilie – 30 iunie, aceasta nu poate depăși marja medie aplicată de fiecare operator economic în cursul anului 2025. Actul normativ a condiționat, de asemenea, exporturile de carburanți de obținerea unei autorizații și a permis reducerea conținutului de biocombustibil din benzină, măsură menită să contribuie la scăderea prețurilor.

La momentul adoptării ordonanței, vicepremierul Tánczos Barna afirma că măsurile urmăresc prevenirea speculei pe piața carburanților, menținerea unei cantități mai mari de combustibil produs în rafinăriile din România pe piața internă și limitarea presiunilor asupra prețurilor de la pompă.

Între timp, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței a fost adoptat de Senat pe 20 aprilie și transmis Camerei Deputaților, unde a parcurs etapele de avizare în comisiile de specialitate.

Dacă măsurile nu vor fi prelungite, piața carburanților va funcționa fără actualele restricții privind marjele comerciale. Evoluția prețurilor la pompă va depinde de cotațiile internaționale ale petrolului, de costurile de aprovizionare și de politica comercială a distribuitorilor, în lipsa mecanismului de intervenție instituit de Guvern.