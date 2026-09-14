"Cu puţin timp înainte ca locomotiva să fie lovită la graniţa ucraineano-poloneză, un tren diplomatic se afla în gara din Iahodîn", a transmis duminică operatorul feroviar ucrainean, relatează AFP, conform News.ro.

"La bord se aflau, printre alţii, consilieri de securitate din mai multe state membre ale UE şi foşti lideri europeni, printre care şi fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. Într-un alt tren care se afla în gara din Iahodîn chiar în momentul atacului se afla fostul director al CIA, David Petraeus", a adăugat compania.

Ministrul polonez al afacerilor externe a denunţat duminică, la Kiev, "escaladarea" din partea Moscovei. "Este o nouă încercare grea pentru Ucraina şi pentru eventualele viitoare victime ale agresiunii ruse, iar acest lucru înseamnă că trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a sprijini victimele agresiunii", a declarat Radoslaw Sikorski într-o conferinţă de presă.

"Săptămânile şi lunile următoare vor fi o perioadă de acţiuni foarte intense din partea Rusiei", a avertizat, la rândul său, premierul polonez Donald Tusk. Polonia "nu poate exclude" faptul că această escaladare va afecta şi teritoriul său, a adăugat şeful guvernului, care a prezidat o şedinţă de urgenţă pe această temă.

ATAC SISTEMIC ÎNDREPTAT ÎMPOTRIVA INFRASTRUCTURII FEROVIARE

Compania feroviară ucraineană a avertizat că un "atac sistemic" îndreptat împotriva reţelei sale feroviare este în curs în ţară, în special după un atac cu drone ruseşti asupra unui tren cu destinaţia Varşovia, calificat drept "deliberat" de preşedintele Zelenski.

"Un atac sistemic asupra reţelei feroviare este în curs pe întreg teritoriul ţării. Centrul nostru de monitorizare şi angajaţii noştri se află în stare de alertă maximă", a precizat compania feroviară Ukrzaliznîţia. Aceasta a semnalat întârzieri semnificative şi a solicitat călătorilor să se pregătească pentru posibile evacuări, o procedură deja obişnuită din cauza ameninţărilor cu atacuri ruseşti din ce în ce mai frecvente.

Volodimir Zelenski a declarat că, în acest nou val de atacuri, Moscova a vizat infrastructurile feroviare şi energetice, precum şi "clădiri civile", în special în vestul ţării, o zonă mai puţin vizată decât regiunile apropiate de front sau capitala.

O dronă rusă a lovit duminică locomotiva unui tren de călători care făcea legătura între Kiev şi Varşovia, la doi kilometri de graniţa cu Polonia, stat membru al NATO.

O altă dronă a lovit o benzinărie din Ucraina situată tot la 2 kilometri de graniţa cu Polonia, a declarat duminică seara pentru AFP o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne polonez. "Aeronava fără pilot a lovit o staţie de alimentare din oraşul Iahodîn, la 2 km de graniţa cu Polonia", a declarat Karolina Galecka, adăugând că, în urma acestui atac, două camioane au luat foc.

"Toate serviciile necesare sunt mobilizate în apropierea frontierei polono-ucrainene, în regiunea Volînia, unde ruşii au incendiat în mod deliberat o locomotivă şi au avariat o benzinărie în urma unui atac cu dronă", a confirmat Zelenski.

Compania feroviară poloneză PKP Intercity a precizat că trenul făcea legătura între Kiev şi Varşovia, având 206 pasageri la bord. Acesta urma să-şi continue călătoria cu o întârziere de peste şase ore.

Una dintre dronele lansate de Moscova a căzut în apropierea punctului de frontieră Dorohusk-Iahodîn, în timp ce cealaltă a lovit trenul de călători, potrivit ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwinski. "Tratăm aceste evenimente cu cea mai mare seriozitate. Situaţia este monitorizată constant", a declarat acesta.

"Atacurile au continuat împotriva infrastructurii feroviare din regiunile vestice ale Ucrainei, care este utilizată pentru transportul încărcăturilor militare din ţările europene", a anunţat, la rândul său, Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

AVERTISMENTUL POLONIEI

"Terorismul lui Putin bate literalmente la uşa Uniunii Europene şi a NATO", a afirmat ministrul ucrainean al afacerilor externe, solicitând "sancţiuni severe, un sprijin militar sporit pentru Ucraina şi o presiune maximă asupra Rusiei".

"Terorismul rus nu doar bate la uşă, ci se află deja în interiorul casei", a declarat, la rândul său, omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, aflat în vizită la Kiev. Aceste atacuri în apropierea frontierei poloneze nu sunt decât o "nouă escaladare în spectrul activităţilor ruseşti", a estimat acesta, menţionând, printre altele, descoperirea unei drone explozive la aeroportul din Leipzig, incident pe care Berlinul l-a atribuit Rusiei la începutul lunii septembrie.

La mai bine de patru ani şi jumătate de la declanşarea invaziei sale pe scară largă asupra Ucrainei, Moscova continuă să-şi intensifice atacurile asupra infrastructurii ucrainene, cu preţul unui număr tot mai mare de victime civile.

De asemenea, atacurile ruseşti au avariat duminică infrastructura feroviară din regiunea Vinnîţia (centru-vest) şi au provocat cel puţin două victime la Kramatorsk (est), potrivit autorităţilor ucrainene.

Aceste noi atacuri au loc la doar o săptămână după vizita emisarilor americani la Moscova şi Kiev, menită să relanseze negocierile conduse sub egida Washingtonului pentru a pune capăt conflictului.

Preşedintele ucrainean a afirmat că se aşteaptă la reluarea negocierilor tripartite încă din luna septembrie, după alegerile parlamentare din Rusia, Kremlinul neexcluzând, la rândul său, această posibilitate, însă în luna octombrie.

Ucraina şi-a intensificat, la rândul său, atacurile pe lungă distanţă asupra teritoriului rus, pe care le califică drept răspuns la bombardamentele Moscovei, vizând în special rafinăriile.

Preşedintele american Donald Trump a cerut, duminică, omologului său ucrainean să înceteze aceste atacuri. "Să lovească ţinte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină", a declarat şeful Casei Albe, excluzând totodată orice "vină" în cazul crizei pe care a provocat-o în Orientul Mijlociu odată cu atacurile împotriva Iranului.