Un exemplu vine din Pașcani, județul Iași, unde un pensionar a ajuns la spital, după ce a fost lovit, pe trotuar, de... un triciclu electric.

Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se observă cum o femeie de 53 de ani face slalom cu vehiculul printre pietoni.

Chiar dacă circulă cu viteză mică, ajunge, la un moment dat, să-l lovească pe bărbatul de 79 de ani, care își schimbă brusc direcția de mers.

Îi sare apoi în ajutor, alături de alți trecători. Iar câteva minute mai târziu, se urcă în triciclu și... pleacă de la locul accidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.