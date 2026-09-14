Testul a inclus tragerea simultană cu diferite tipuri de arme, probabil cu scopul de a dezvolta capacitatea de a supraîncărca apărarea aeriană a Coreei de Sud și a Statelor Unite, potrivit News.ro.

Potrivit experților, Coreea de Nord nu își încetinește activitățile de testare nici măcar după ce președintele SUA, Donald Trump, a redus recent amploarea unui exercițiu militar cu Coreea de Sud, într-un efort aparent de a relansa diplomația cu liderul Kim Jong Un.

Agenția oficială de știri a Coreei de Nord, Korean Central News Agency, a transmis că exercițiul de sâmbătă a avut ca scop exersarea operațiunilor unui sistem integrat de control al armamentului. Armata Coreei de Sud a declarat anterior că a detectat sâmbătă dimineață lansări de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune din zona Wonsan, situată pe coasta de est a Coreei de Nord.

„Puterea distructivă uriașă a focului concentrat”

După ce a asistat la exercițiul de tragere, mareșalul nord-coreean Pak Jong Chon a afirmat că acesta va „îmbunătăți nivelul de specializare necesar pentru a distruge forțele armate inamice din punct de vedere organizațional și structural, odată ce se va da ordinul”. El a adăugat că sistemele de arme mobilizate au demonstrat „puterea distructivă uriașă a focului concentrat”, potrivit KCNA.

Este extrem de dificil să se verifice în mod independent afirmațiile Coreei de Nord privind testele sale de armament. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a declarat că mai multe rachete lansate sâmbătă au zburat fiecare aproximativ 250 de kilometri către apele de est ale Coreei de Nord. Distanțele de zbor indică faptul că armele sunt proiectate să lovească ținte din Coreea de Sud, inclusiv bazele militare americane.

Exercițiul de tragere, care a inclus primele lansări publice de rachete balistice ale Coreei de Nord din ultimele aproximativ trei săptămâni, a avut loc la o zi după ce Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia au încheiat un exercițiu militar trilateral pe care Coreea de Nord îl consideră o provocare.

Trump a redus amploarea exercițiilor militare cu Coreea de Sud

În luna august, Donald Trump a ordonat Pentagonului să „reducă substanțial” un important exercițiu militar bilateral cu Coreea de Sud, invocând ceea ce el a numit o relație bună cu Kim. Coreea de Nord a respins însă gestul lui Trump, afirmând că scurtarea exercițiului nu îi schimbă „caracterul provocator și agresiv”. Exercițiul „Ulchi Freedom Shield” s-a încheiat în cele din urmă cu șase zile mai devreme decât era programat inițial.

Încurajat de arsenalul său nuclear în continuă dezvoltare și de relațiile tot mai strânse cu Rusia și China, experții afirmă că Kim consideră probabil că are o pârghie mai mare în eventualele negocieri diplomatice cu SUA decât atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe Trump în 2018-2019.

Kim a declarat anul acesta că ar putea reveni la negocieri dacă SUA renunță la „politica ostilă” împotriva țării sale și respectă ceea ce el numește statutul Coreei de Nord ca stat nuclear.