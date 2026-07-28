Benzinăriile din lanțul Lukoil vând motorina standard în stațiile din București și din țară cu 10,18 lei pe litru.

Motorină standard

Petrom - 9,92 lei

SOCAR - 9,92 lei

OMV - 9,98 lei

MOL - 9,98 lei

Rompetrol - 9,98 lei

Lukoil - 10,18 lei

Benzină standard

Petrom - 9,06 lei

SOCAR - 9,06 lei

OMV - 9,12 lei

Rompetrol - 9,15 lei

MOL - 9,15 lei

Lukoil - 9,24 lei

Pe de altă parte, cotațiile petrolului sunt în scpdere și au atins cel mai redus nivel din ultima săptămână, după încetarea atacurilor americane asupra Iranului.

Iar Kazahstanul a anunțat luni că a reluat exporturile de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), prin care România primește peste 60% din importurile sale de țiței.

În același timp, parlamentarii pregătesc săptămâna aceasta reducerea accizei la carburanți. Conform proiectului, prețurile la pompă ar urma să scadă cu minim 34 de bani pe litru, dar reducerile pot ajunge până la 85 de bani.

Vezi AICI cum ar urma să funcționeze acest mecanism de reducere a prețurilor.