România are cea mai scumpă motorină și benzină dintre vecini. Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți din UE

Cele mai ridicate prețuri la benzină din Uniunea Europeană se înregistrează în Țările de Jos, unde un litru de benzină costă aproximativ 2,34 euro, urmată de Danemarca (2,46 euro/litru), Finlanda (2,16 euro/litru) și Germania (2,19 euro/litru).

În cazul motorinei, cele mai mari prețuri sunt tot în Țările de Jos, unde litrul ajunge la aproximativ 2,31 euro, urmată de Danemarca (2,18 euro/litru), Finlanda (2,20 euro/litru) și Germania (2,16 euro/litru). Cele mai mici prețuri sunt în Malta (1,21 euro/litru), Bulgaria (1,58 euro/litru), Croația (1,60 euro/litru) și Spania (1,62 euro/litru).

La polul opus, cea mai ieftină benzină se găsește în Malta, la 1,34 euro/litru, urmată de Suedia (1,44 euro/litru), Bulgaria (1,48 euro/litru) și Cipru (1,48 euro/litru), pe baza ultimelor date publicate de Comisia Europeană pentru 23 iulie.

Care sunt prețurile în România

În România, prețurile au fost de aproximativ 1,72 euro/litru pentru benzină și de 1,89 euro/litru pentru motorină. Aceste valori plasează România în zona de mijloc a clasamentului european: mai scumpă decât în state precum Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Slovenia, dar încă sub nivelul înregistrat în Germania, Franța, Belgia, Olanda și Danemarca.

Comparativ cu țările vecine, România are cea mai scumpă motorină din regiune. În Bulgaria, litrul de benzină costă aproximativ 1,48 euro, iar motorina 1,58 euro. În Ungaria, prețurile sunt de 1,64 euro/litru pentru benzină și 1,69 euro/litru pentru motorină.

Carburanții se vor ieftini la pompă cu minim 34 de bani pe litru, dar reducerile pot ajunge până la 85 de bani pe litru, potrivit mecanismului de calcul introdus în proiectul de lege pentru măsuri de ieftinire a carburanților în România.

Mecanismul propus în proiectul de lege cu măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți va duce la o ieftinire cu 34 de bani pe fiecare litru la pompă, a declarat luni deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, potrivit News.ro.

El a precizat că acest cuantum va avea un impact de 34 de bani la cotaţiile actuale şi poate să crească până la 64 de bani, respectiv 84 de bani, dacă va avea o creştere cu peste 20% a preţului, raportat la perioada anterioară începerii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Pe piețele internaționale, petrolul Brent a coborât sub 98 de dolari pe baril, după ce temerile privind o blocadă în Marea Roșie s-au mai domolit. Totuși, cotația rămâne la un nivel ridicat, iar orice nouă perturbare în aprovizionare poate să pună presiune asupra prețurilor.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Energiei, în depozitele din România sunt stocuri de aproximativ două milioane de tone de țiței și produse petroliere rafinate. Aceste rezerve ar putea asigura consumul pentru aproximativ 90 de zile, în cazul unei situații de criză.