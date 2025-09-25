Ministrul Transporturilor: S-au aprobat hotărâri ”care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, joi, că Guvernul a aprobat o serie de hotărâri ”care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”.

Conform sursei citate, pachetul legislativ vizează atât exproprieri suplimentare, cât și actualizarea documentațiilor tehnice, ”măsuri fără de care șantierele aflate în derulare nu și-ar putea continua ritmul asumat”.

”Printre investițiile pe care le are în vedere se află Autostrada Sibiu–Făgăraș, Tronsonul 4, unde autoritățile au aprobat exproprierea a peste 220.000 de metri pătrați de teren, pe raza localităților din județul Brașov. Fondurile aprobate pentru realizarea exproprierilor se ridică la peste 789.000 lei.

Tot în zona infrastructurii rutiere, s-a decis suplimentarea cu peste 3 milioane de lei a fondurilor destinate despăgubirilor pentru varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, un proiect esențial pentru fluidizarea traficului în nord-vestul țării”, a anunțat ministrul Transporturilor.

Lucrările la autostrada Focșani–Bacău, în ședința de Guvern

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern s-a aflat și Autostrada Focșani–Bacău, unde exproprierile necesare relocării utilităților au primit undă verde, alături de Autostrada de Centură București – Centura Sud, pentru care au fost aprobate fonduri destinate realizării exproprierilor în valoare de circa 2,6 milioane de lei, pentru tronsonul situat între kilometrii 52+770 și 69+000.

”Totodată, Executivul a fost de acord cu amenajarea unui sens giratoriu pe DN 2, la Șindrilița, investiție care presupune realizarea de exproprieri estimate la 46.200 de lei.

Guvernul a aprobat și corectarea unor documentații și suplimentarea despăgubirilor necesare lucrărilor de pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, lucrări ce se realizează în legătură cu Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.”, a mai precizat ministrul Șerban.

