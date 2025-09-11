Primarul Iașiului: ”Ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina”

11-09-2025 | 16:18
autostrada moldovei
Pro TV

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a comentat, joi, posibilitatea ca tronsoanele care fac parte din ”autostrada Moldovei”, respectiv Paşcani - Iaşi – Ungheni şi Paşcani – Siret, să fie construite cu finanţare prin mecanismul european SAFE

Cristian Matei

"Din fericire sau din păcate, ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina! Guvernul României a anunţat în această săptămână că tronsonul Paşcani - Iaşi - Ungheni din Autostrada „Unirii” A8, alături de tronsonul Paşcani - Suceava - Siret din Autostrada „Moldovei” A7 ar putea beneficia de finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE)", a declarat Chirica, potrivit News.ro.

Edilul ieşean a mulţumit guvernului României şi partenerilor europeni pentru susţinerea acestor proiecte "vitale" pentru Iaşi şi întreaga Regiune de Nord-Est.

"Astfel de investiţii, alături de modernizarea căilor ferate, sunt baza pe care putem construi cu adevărat o Românie europeană şi prosperă, fiindcă înseamnă mai multe afaceri, mai multe locuri de muncă, servicii mai bune, adică dezvoltarea nu numai a Regiuni de Nord – Est, ci a întregii ţări", a adăugat primarul Mihai Chirica.

Comisia Europeană alocă României un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), aceasta fiind a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.

Petrisor Peiu
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene

Potrivit Guvernului, participarea României la programul SAFE are trei implicaţii majore: componenta de apărare, cea bugetară şi cea de infrastructură.

În cazul celei din urmă, este propusă spre finanţare o infrastructură mixtă civilă şi militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 şi A8, Paşcani- Suceava-Siret, respectiv Paşcani-Iaşi-Ungheni.

Asociația Pro Infrastructură salută, joi, succesul României în cadrul programului SAFE, unde primește a doua cea mai mare alocare financiară, dar atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul” și cere includerea infrastructurii feroviare.  

