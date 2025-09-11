China a inaugurat cel mai mare pod suspendat din lume, după un proiect inovator. Are cale ferată, autostradă și șosea | VIDEO

Cel mai lung pod suspendat din lume a fost deschis marți traficului în estul Chinei și leagă orașele Changzhou și Taizhou. Colosul de oțel a redus durata călătoriei de la peste o oră la doar 20 de minute.

Podul Changtai Yangtze River se întinde pe 10,3 km, cu o deschidere principală de 1.208 metri. Este prima traversare a râului cu o autostradă, încă un drum și o cale ferată interurbană, toate pe aceeași structură.

Oficialii au declarat că podul – care a necesitat șase ani pentru a fi finalizat și a fost construit folosind o serie de tehnici inovatoare la nivel mondial – va stimula creșterea regională și va consolida legăturile din delta râului Yangtze.

Una dintre caracteristicile esențiale ale structurii este puntea inferioară asimetrică, care are o cale ferată unde se pot atinge viteze de de 200 km/h, pe o parte, și un drum obișnuit pe cealaltă – fiind pentru prima dată când se utilizează o asemenea configurație de trafic paralelă într-un pod cu deschidere mare arată South China Morning Post.

Qin Shunquan, șeful departamentului de cercetare al China Railway Group și proiectantul principal al podului, a explicat provocarea tehnică în luna martie, când a participat la o emisiune televizată difuzată de postul public CCTV.

Inovații majore

Deoarece sistemele feroviare cântăresc de obicei de trei ori mai mult decât drumurile, majoritatea proiectelor de poduri mențin echilibrul prin amplasarea căii ferate în centru, cu drumurile pe ambele părți și traficul circulând în direcții opuse.

„Dar această configurație creează inconveniente majore”, a spus Qin. Pentru a se reîntoarce în rețeaua rutieră a orașului, benzile trebuie să facă o buclă, trecând pe sub calea ferată și reintrând în rețea, ceea ce duce la irosirea unor suprafețe mari de teren urban valoros. Și dacă benzile sunt separate, vehiculele de urgență nu pot traversa pur și simplu dacă trebuie să ajungă la locul unui accident.

Pentru a menține echilibrul designului asimetric, Qin și echipa sa au ajustat tensiunea cablurilor de pe partea feroviară a podului, în încercarea de a menține puntea la nivel. Dar această soluție a deplasat structura către partea mai ușoară, deplasând linia centrală.

Ei au rezolvat problema calibrând forma fiecărui segment prefabricat al podului în timpul producției și apoi au lăsat puntea să se îndrepte în mod natural odată ce a fost asamblată.

„Am împărțit problema în două părți și le-am rezolvat separat. Așa am reușit să depășim provocarea construirii primului pod asimetric cu deschidere mare din lume”, a spus Qin.

Macara ghidată prin satelit

Marți, în cadrul unei declarații pentru mass-media chineză, șeful de proiect Zhong Aixiu, de la compania de stat China Communications Construction Company, a spus că provocările legate de pod i-au determinat pe ingineri să inventeze propriile instrumente.

Echipa a dezvoltat o macara turn ghidată prin satelit pentru a ridica materialele cu precizie pe turnurile podului, a spus Zhong. Inginerii au construit, de asemenea, cea mai mare macara pentru poduri din lume, care se deplasa de-a lungul podului și poziționa segmente masive cu o precizie de milimetru.

Li Zhen, șeful de șantier al proiectului pentru departamentul de transport din Jiangsu, a declarat că echipa sa a introdus și câteva caracteristici unice, printre care o fundație concepută pentru a rezista curenților puternici ai fluviului Yangtze.

Li a spus că alte elemente unice includ turnurile în formă de diamant ale podului, realizate din oțel și beton pentru o stabilitate sporită, și articulații flexibile care se adaptează la schimbările de temperatură.

Un pod suspendat are o punte principală susținută de numeroase cabluri care se întind către unul sau mai multe turnuri care suportă sarcina.

Recordul anterior era deținut de podul Russky din Vladivostok, Rusia, cu o lungime de 3,1 km și o deschidere principală de 1.104 metri, care leagă insula Russky de peninsula continentală.

Podurile suspendate – un alt tip important de construcție, în care tablierul este suspendat de cabluri care se întind între turnuri și sunt ancorate la ambele capete – pot avea o lungime și mai mare și sunt adesea utilizate pentru cele mai lungi deschideri din lume.

Exemple celebre de acest tip de construcție includ Podul Golden Gate din San Francisco și Podul Çanakkale din Turcia, construit în 1915, care deține recordul cu o lungime de 2.023 de metri.

Potrivit CCTV, există aproximativ 150 de poduri de-a lungul tronsonului principal de 3.000 km al râului Yangtze. China și-a propus să crească acest număr la 240 până în 2035 – în medie, un pod la fiecare douăsprezece kilometri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













