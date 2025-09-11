China a inaugurat cel mai mare pod suspendat din lume, după un proiect inovator. Are cale ferată, autostradă și șosea | VIDEO

Stiri Stiinta
11-09-2025 | 14:19
×
Codul embed a fost copiat

Cel mai lung pod suspendat din lume a fost deschis marți traficului în estul Chinei și leagă orașele Changzhou și Taizhou. Colosul de oțel a redus durata călătoriei de la peste o oră la doar 20 de minute.

autor
Mihai Niculescu

Podul Changtai Yangtze River se întinde pe 10,3 km, cu o deschidere principală de 1.208 metri. Este prima traversare a râului cu o autostradă, încă un drum și o cale ferată interurbană, toate pe aceeași structură.

Oficialii au declarat că podul – care a necesitat șase ani pentru a fi finalizat și a fost construit folosind o serie de tehnici inovatoare la nivel mondial – va stimula creșterea regională și va consolida legăturile din delta râului Yangtze.

Una dintre caracteristicile esențiale ale structurii este puntea inferioară asimetrică, care are o cale ferată unde se pot atinge viteze de de 200 km/h, pe o parte, și un drum obișnuit pe cealaltă – fiind pentru prima dată când se utilizează o asemenea configurație de trafic paralelă într-un pod cu deschidere mare arată South China Morning Post.

Qin Shunquan, șeful departamentului de cercetare al China Railway Group și proiectantul principal al podului, a explicat provocarea tehnică în luna martie, când a participat la o emisiune televizată difuzată de postul public CCTV.

Citește și
NASA Perseverance
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte

Inovații majore

Deoarece sistemele feroviare cântăresc de obicei de trei ori mai mult decât drumurile, majoritatea proiectelor de poduri mențin echilibrul prin amplasarea căii ferate în centru, cu drumurile pe ambele părți și traficul circulând în direcții opuse.

„Dar această configurație creează inconveniente majore”, a spus Qin. Pentru a se reîntoarce în rețeaua rutieră a orașului, benzile trebuie să facă o buclă, trecând pe sub calea ferată și reintrând în rețea, ceea ce duce la irosirea unor suprafețe mari de teren urban valoros. Și dacă benzile sunt separate, vehiculele de urgență nu pot traversa pur și simplu dacă trebuie să ajungă la locul unui accident.

Pentru a menține echilibrul designului asimetric, Qin și echipa sa au ajustat tensiunea cablurilor de pe partea feroviară a podului, în încercarea de a menține puntea la nivel. Dar această soluție a deplasat structura către partea mai ușoară, deplasând linia centrală.

Ei au rezolvat problema calibrând forma fiecărui segment prefabricat al podului în timpul producției și apoi au lăsat puntea să se îndrepte în mod natural odată ce a fost asamblată.

„Am împărțit problema în două părți și le-am rezolvat separat. Așa am reușit să depășim provocarea construirii primului pod asimetric cu deschidere mare din lume, a spus Qin.

Macara ghidată prin satelit

Marți, în cadrul unei declarații pentru mass-media chineză, șeful de proiect Zhong Aixiu, de la compania de stat China Communications Construction Company, a spus că provocările legate de pod i-au determinat pe ingineri să inventeze propriile instrumente.

Echipa a dezvoltat o macara turn ghidată prin satelit pentru a ridica materialele cu precizie pe turnurile podului, a spus Zhong. Inginerii au construit, de asemenea, cea mai mare macara pentru poduri din lume, care se deplasa de-a lungul podului și poziționa segmente masive cu o precizie de milimetru.

Li Zhen, șeful de șantier al proiectului pentru departamentul de transport din Jiangsu, a declarat că echipa sa a introdus și câteva caracteristici unice, printre care o fundație concepută pentru a rezista curenților puternici ai fluviului Yangtze.

Li a spus că alte elemente unice includ turnurile în formă de diamant ale podului, realizate din oțel și beton pentru o stabilitate sporită, și articulații flexibile care se adaptează la schimbările de temperatură.

Un pod suspendat are o punte principală susținută de numeroase cabluri care se întind către unul sau mai multe turnuri care suportă sarcina.

Recordul anterior era deținut de podul Russky din Vladivostok, Rusia, cu o lungime de 3,1 km și o deschidere principală de 1.104 metri, care leagă insula Russky de peninsula continentală.

Podurile suspendate – un alt tip important de construcție, în care tablierul este suspendat de cabluri care se întind între turnuri și sunt ancorate la ambele capete – pot avea o lungime și mai mare și sunt adesea utilizate pentru cele mai lungi deschideri din lume.

Exemple celebre de acest tip de construcție includ Podul Golden Gate din San Francisco și Podul Çanakkale din Turcia, construit în 1915, care deține recordul cu o lungime de 2.023 de metri.

Potrivit CCTV, există aproximativ 150 de poduri de-a lungul tronsonului principal de 3.000 km al râului Yangtze. China și-a propus să crească acest număr la 240 până în 2035 – în medie, un pod la fiecare douăsprezece kilometri.

Sursa: South China Morning Post

Etichete: China, pod, premiera,

Dată publicare: 11-09-2025 14:13

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte
Stiri Stiinta
NASA a făcut o descoperire remarcabilă. Indicii tot mai clare despre o formă de viață antică pe Marte

Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de râu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă.

Studiu Nature: Marijuana afectează ovocitele și influențează negativ sarcina. Cercetătorii recomandă „prudență”
Stiri Stiinta
Studiu Nature: Marijuana afectează ovocitele și influențează negativ sarcina. Cercetătorii recomandă „prudență”

Marijuana poate afecta ovocitele, ovulele nefertilizate din ovarele feminine, într-un mod care, potrivit cercetătorilor, poate duce la infertilitate, avort spontan și posibile defecte genetice la copii, potrivit unui nou studiu.

Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa
Stiri Stiinta
Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa

Ochelari inteligenți care promit traduceri în timp real, robotul aspirator care urcă singur scările și ceasurile capabile să monitorizeze sănătatea 24 de ore din 24.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28