A8, autostrada promisă de aproape 20 de ani: ce loturi merg înainte și unde se blochează
Pe măsură ce Guvernul rămâne fără bani pentru autostrăzi, scad și șansele să înceapă curând și în forță lucrările la A8 – autostrada care ar trebui să unească Moldova cu Transilvania, trecând Carpații Orientali.
Am centralizat datele pentru fiecare tronson și am discutat cu Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), despre cât de repede ar putea porni șantierele și ce soluții există pentru a debloca proiectul.
10-09-2025 13:03