Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

În ședința de joi, Guvernul a dat undă verde pentru un credit de un miliard de euro din partea Băncii Europene de Investiții pentru autostradă. În șantier, lucrările avansează pe unele porțiuni, însă sunt și zone unde nu există pentru moment toate autorizațiile de mediu.

Constructorii avansează pe tronsonul Boița–Cornetu

Cu peste 250 de muncitori în șantier, constructorii responsabili de cei 31 de km între Boița și Cornetu au ajuns la un stadiu fizic de 7%. În zonele unde există autorizație de mediu, se lucrează pentru recuperarea întârzierilor – la viaducte, fundații și la tunelul de la Robești, unde se pregătesc primele săpături.

Până la final, vor fi construite 50 de viaducte, 7 tuneluri, iar râul Olt va fi traversat de cinci ori, pe poduri spectaculoase.

Alexandru Bogdan, coordonator șantier: „Tunelul de la Robești are 900 de metri lungime și va fi executat prin noua metodă austriacă. Este metoda clasică de execuție a tunelurilor, este o metodă cunoscută pentru zonele stâncoase, permite o mobilizare rapidă și ritm de a avansa chiar de 10 metri pe zi.”

Lucrurile merg mai bine pe lotul vecin, între Cornetu–Tigveni, de 37 de km, unde ar urma să înceapă săpăturile la cel mai mare tunel din România. Tunelul Poiana are 1,7 kilometri, este format din două galerii, iar constructorul va folosi un utilaj TBM, cunoscut sub numele de „cârtiță mecanică”.

Ionuț Ciurea, Director Executiv Pro Infrastructura: „Nu este ușor să sapi 1,7 km de tunel în creierii munților. Ar trebui să vedem foreza în teren săpând în primăvară și din momentul în care TBM-ul intră la săpat ar trebui să avem în 3 ani tunelul respectiv gata – dacă lucrurile merg bine.”

Nu mai sunt emoții pentru ultimul lot aflat în lucru între Tigveni și Curtea de Argeș, care ar urma să fie gata în vara anului viitor.

Banii sunt în mare parte europeni, dar și de la bugetul de stat și din împrumuturi. Guvernul a aprobat procedura pentru a împrumuta 1 miliard de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A1.

Urmează să fie terminate și lucrările de pe Autostrada de Centură

Tot cu bani europeni urmează să fie terminate și lucrările pe Autostrada de Centură a Capitalei. În prezent, se circulă pe mai mult de jumătate din traseul de 100 de km.

Coordonator PROTV: „Trei segmente mai sunt în lucru pe Autostrada 0. Pe sectorul de la Cernica la Pantelimon, cel mai complicat, constructorii lucrează la montarea grinzilor la podul peste lac, o structură dificilă, într-o zonă protejată. Cu o mobilizare bună în șantier, porțiunea de 4 km ar urma să fie gata până la finalul anului. Lotul vecin, dintre Pantelimon și Afumați, e mai în urmă, iar acolo o să vedem o inaugurare cel mai devreme în primăvara lui 2026.”

Ultimul tronson rămas în lucru, cel care leagă A0 Nord de Autostrada A1, este și el în șantier și ar putea închide complet inelul de nord abia peste un an și jumătate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













