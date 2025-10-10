Ministrul Mediului: „O treime din proiectele de mediu din PNRR nu mai pot fi salvate”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu afirmă că o treime din proiectele de mediu din PNRR nu mai pot fi salvate, precizând că Garda de Mediu este singura instituţie care şi-a finalizat proiectele în timp record.

Am avut negocierea cu Comisia Europeană (...). Am ieşit public şi am spus foarte clar care este stadiul. Stadiul era unul devastator. Deci la mai bine de doi ani de zile de la implementarea PNRR-ului, erau proiecte masive, foarte multe dintre ele, care erau la 0%. Şi vorbim asta la foarte multe autorităţi din subordinea Ministerului Mediului. Apele Române au ieşit în evidenţă, pentru că la ei s-au pierdut sume uriaşe, dar s-au pierdut şi în Delta Dunării, s-au pierdut şi la ANM, s-au pierdut şi la ANEMAP. Cred că singura instituţie care a reuşit şi în termen record, şi să finalizeze într-un procent cât mai rapid proiectele e Garda de Mediu”, a declarat ministrul la RFI.
Buzoianu a precizat că Garda de Mediu a reuşit să-şi achiziţioneze şi drone, şi body cam-uri.

Ea a spus că aproape o treime din proiectele din PNRR pe zona de mediu, care erau la 0%, ”s-au pierdut”.

O parte din proiecte aveau implementare 30%.

Urmează să trecem un memorandum în Guvern, în perioada imediat următoare, noi sperăm chiar săptămâna viitoare, prin care proiectele care erau peste 30% să continue, pentru că pentru ele există finanţare de la nivelul Comisiei Europene. Asta înseamnă o parte semnificativă, practic toate proiectele de apă-canal, de exemplu, de peste 30% implementare. Toate proiectele pentru centrele de aport voluntar de peste 30%. Centrele de aport voluntar sunt locurile în care, dacă ai deşeuri voluminoase, mobilă, dacă ai deşeuri vegetale în rural şi nu ştii unde să le duci, poţi să le duci acolo, gratuit ”, a mai spus ministrul Mediului.

Termenul pentru finalizarea centrelor de aport voluntar prin PNRR

Ministrul mai afirmă că prin PNRR ar trebui finalizate până în vara anului viitor două sute de astfel de centre de aport voluntar.

Ministerul a decis acum câţiva ani de zile să centralizeze achiziţia pentru containere, containerele unde se ducă să se arunce aceste deşeuri. Ce credeţi că s-a întâmplat? Din nouă licitaţii, din nouă loturi, patru sunt blocate, sunt blocate în contestaţii. Noi sperăm ca anul acesta să se finalizeze aceste contestaţii, să existe în sfârşit un câştigător stabilit de către justiţie şi să putem să dăm, pentru că până la urmă, de la momentul în care câştigătorul este stabilit în instanţă, mai ai nevoie de un timp foarte scurt să livrezi containerele respective. Deci, practic, investiţiile sunt făcute în aproape toate cazurile din aceste două sute dintre centrele de aport voluntar, doar că aşteaptă majoritatea dintre ele containerele de la Ministerul Mediului. Ceea ce ne arată că întotdeauna este o discuţie foarte importantă de avut între dorinţa de a controla să nu se întâmple nişte lucruri abuzive la nivel local şi atunci preferi să centralizezi, dar pe de altă parte, centralizând achiziţiile, rişti să blochezi tot. Dacă, de exemplu, o singură achiziţie nu merge bine, ai blocat de fapt proiectele pe toată ţara”, a explicat ministrul.

Garda Naţională de Mediu a obţinut o rată de absorbţie de 100% a fondurilor la dispoziţie prin PNRR.

În total 11 milioane de euro au fost cheltuite pentru programele aprobate, care include achiziţia de drone şi camere de bord dar şi digitalizarea instituţiei.

Sursa: News.ro

Etichete: PNRR, ministrul mediului, Garda de Mediu, proiecte, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 10-10-2025 13:18

