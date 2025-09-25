Ministrul Investițiilor: România are de cheltuit 13 miliarde de euro din bani europeni în mai puțin de un an

Stiri Economice
25-09-2025 | 20:33
România a trimis PNRR la Comisia Europeană. Ce reforme trebuie făcute pentru a primi 30 de miliarde de euro
StirilePROTV

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre PNRR, că suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026, în mai puţin de un an.

 

autor
Cristian Anton

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că PNRR-ul acum e undeva la 21,5 miliarde, atâta a rămas, pentru că pe zona de grant-uri suntem la maxim, 13,5, iar pe zona de împrumuturi am constatat că multe din proiecte nu le putem face până pe 31 august, din cauza întârzierilor.

”Am constatat că proiecte foarte mari nu mai pot fi păstrate, pentru că au fost probleme pe achiziţii publice, şi aici discut de proiecte de infrastructură şi deşi eu împingeam să mai tot băgăm lucruri sau chiar să venim cu lucruri noi, Comisia ne atrăgea atenţia că aveam acea traiectorie de ajustare fiscală care presupunea că spaţiu fiscal pe care îl mai avem este unul foarte limitat. Şi atunci împrumuturile ducându-se direct în deficit şi PNRR-ul fiind numai 2025-2026, ne lovea exact în anii aceştia doi în care avem ajustările cele mai mari. Şi atunci Comisia n-a fost foarte dispusă să meargă mai înainte cu împrumuturi mari din partea României”, a spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM.

El a precizat că au intrat în ţară 10 miliarde de euro, s-au investit 7 şi restul sunt pe drum.

Citește și
oameni pe strada, bucuresti, piata victoriei
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

”Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiţi efectiv din acest moment până pe 31 august 2026. În mai puţin de un an. (..) Am descoperit universul PNRR şi universul PNRR ne arată că sunt mai mult de 17.000 de proiecte, de la reabilitare case tradiţionare în Deltă, reabilitare de castele şi conace, biserici şi mănăstiri, sedii de primării şi blocuri de locuinţe, apă, canal mai prin toată ţara”, a menţionat el, adăugând că bineînţeles vor fi şi creşe, şcoli, spitale, autostrăzi.

”PNRR a divizat foarte mult societatea”

”Ceea ce este absolut fascinant este că este o repartiţie destul de bine aşezată în ţară şi ai această imagine a României ca un şantier. Ceea ce este minunat, pentru că noi am triat acum, în vara asta, proiectele care n-au început. Acum am triat proiectele, am intrat din nou în anvelopă, cum se spune, şi avem această imagine extraordinară”, a spus el.

Potrivit lui Pîslaru, va fi un tablou de bord cu o hartă şi cu toată lista de 17.000 de proiecte pe care o vom putea descărca pe principiul datelor deschise.

”Vom vedea toate proiectele, culori de semafor roşu, galben, verde, pentru a arăta stadiul lucrărilor, progresul fizic şi progresul financiar, o să-l avem pe proiecte şi acest lucru cred că va da societăţii un pic mai multă încredere că lucrurile chiar se întâmplă şi că nu doar vorbim abstract. Este scopul de a avea societatea alături de guvern, în această implementare. Până la urmă avem nevoie să ştim dacă pe şantierul respectiv la un spital chiar se lucrează, dacă e cineva în zonă şi o să creăm o mică facilitate de dialog în care să poţi să scrii comentariile tale referitor la problemele la proiectele PNRR din zona unde eşti”, a mai spus ministrul Investiţiilor.

Potrivit lui Pîslaru, ”PNRR a divizat foarte mult societatea până acum şi e momentul să ne unim în jurul acestui proiect”.

România, printre țările UE cu cea mai mare creștere a salariilor. Doar ungurii și bulgarii ne depășesc

Sursa: News.ro

Etichete: romania, PNRR, cheltuieli, proiecte, miliarde,

Dată publicare: 25-09-2025 20:33

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Ministrul Transporturilor: S-au aprobat hotărâri ”care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”
Stiri Economice
Ministrul Transporturilor: S-au aprobat hotărâri ”care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, joi, că Guvernul a aprobat o serie de hotărâri ”care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din țară”.

 

Criza combustibililor din Rusia se agravează. Jumătate din benzinăriile din Crimeea ocupată au oprit vânzările de benzină
Stiri Economice
Criza combustibililor din Rusia se agravează. Jumătate din benzinăriile din Crimeea ocupată au oprit vânzările de benzină

Aproximativ 50% dintre benzinăriile din Crimeea și Sevastopol, regiunile ucrainene ocupate de Rusia, nu mai vând benzină, din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil, a anunțat pe 24 septembrie publicația rusă pro-guvernamentală Kommersant.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28