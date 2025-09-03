România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

Pentru asta, autoritățile vor tăia 200 de jaloane pe care și le-au propus acum 4 ani, ca să lase doar proiectele care pot fi făcute, spune ministrul Fondurilor Europene.

Între timp, este control la ministerul pe care îl conduce, pentru că 30 de funcționari și-au planificat o deplasare de lux pe bani publici.

Doar 8 spitale din 19 mai primesc finanțare

Doar opt spitale, dintr-un total de 19 care ar fi trebuit construite cu fonduri europene, au rămas cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt cele cu lucrările avansate, de exemplu, la Bistrița, Timișoara și Cluj-Napoca.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: „România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze, acum avem șantiere, acolo unde avem șantiere pentru spitale trebuie să le finanțăm. Spitalele și zona de transport sunt considerate de guvern proiecte strategice.”

Autoritățile vor să renunțe la 200 de jaloane și ținte, dintr-un total de peste 500 asumate în urmă cu patru ani. Rămân doar acele proiecte care pot fi terminate până la finele anului viitor.

Până atunci, ar trebui să intre în România între 15 și 17 miliarde de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fondurile de coeziune. Asta înseamnă că vom rata 7-8 miliarde de euro, din PNRR, față de ce ne-am propus inițial.

Control după planul de deplasare de lux

Între timp, la Ministerul Fondurilor Europene este control, după ce ministrul a aflat că se pregătea o deplasare de lux, din bani publici, în plină criză bugetară.

Corespondent ProTV: „În această excursie de pregătire ar fi trebuit să plece 30 de funcționari și să fie cazați la hoteluri de patru și de cinci stele, din Cipru și Coasta de Azur. Nota de plată - peste 100 de mii de euro. Ministrul spune că a anulat deplasarea imediat ce a aflat de ea, dar ulterior unele persoane din acel grup și-au luat concediu sau au cerut să lucreze de acasă. Unele dintre ele, 7 la număr, inclusiv directorul instituției, au plecat oricum, folosind biletele cumpărate deja prin minister.”

La revenirea în țară, directorul va fi demis, spune ministrul, care a cerut sesizări disciplinare pentru toți cei care au plecat. Luna trecută, premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor să-și reducă la minimum deplasările externe, aprobarea lor trecând și prin guvern.

