România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Șeful MIPE are de stins și scandalul „excursie de lux pe banii statului”

Stiri Politice
03-09-2025 | 20:41
×
Codul embed a fost copiat

România va pierde 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar speră să obțină restul de 21 de miliarde până la sfârșitul anului viitor.

autor
Laura Culiță

Pentru asta, autoritățile vor tăia 200 de jaloane pe care și le-au propus acum 4 ani, ca să lase doar proiectele care pot fi făcute, spune ministrul Fondurilor Europene.

Între timp, este control la ministerul pe care îl conduce, pentru că 30 de funcționari și-au planificat o deplasare de lux pe bani publici.

Doar 8 spitale din 19 mai primesc finanțare

Doar opt spitale, dintr-un total de 19 care ar fi trebuit construite cu fonduri europene, au rămas cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt cele cu lucrările avansate, de exemplu, la Bistrița, Timișoara și Cluj-Napoca.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene:România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze, acum avem șantiere, acolo unde avem șantiere pentru spitale trebuie să le finanțăm. Spitalele și zona de transport sunt considerate de guvern proiecte strategice.”

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program

Autoritățile vor să renunțe la 200 de jaloane și ținte, dintr-un total de peste 500 asumate în urmă cu patru ani. Rămân doar acele proiecte care pot fi terminate până la finele anului viitor.

Până atunci, ar trebui să intre în România între 15 și 17 miliarde de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fondurile de coeziune. Asta înseamnă că vom rata 7-8 miliarde de euro, din PNRR, față de ce ne-am propus inițial.

Control după planul de deplasare de lux

Între timp, la Ministerul Fondurilor Europene este control, după ce ministrul a aflat că se pregătea o deplasare de lux, din bani publici, în plină criză bugetară.

Corespondent ProTV:În această excursie de pregătire ar fi trebuit să plece 30 de funcționari și să fie cazați la hoteluri de patru și de cinci stele, din Cipru și Coasta de Azur. Nota de plată - peste 100 de mii de euro. Ministrul spune că a anulat deplasarea imediat ce a aflat de ea, dar ulterior unele persoane din acel grup și-au luat concediu sau au cerut să lucreze de acasă. Unele dintre ele, 7 la număr, inclusiv directorul instituției, au plecat oricum, folosind biletele cumpărate deja prin minister.”

La revenirea în țară, directorul va fi demis, spune ministrul, care a cerut sesizări disciplinare pentru toți cei care au plecat. Luna trecută, premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor să-și reducă la minimum deplasările externe, aprobarea lor trecând și prin guvern.

Sursa: Pro TV

Etichete: bani, PNRR, spitale,

Dată publicare: 03-09-2025 20:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată
Stiri Educatie
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată

Unsprezece elevi ar putea să nu mai meargă la şcoală, începând din data de 8 septembrie, după ce unitatea de învăţământ din Pleşi, comuna buzoiană Bisoca, a fost desfiinţată.

Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: Opt dintre spitale vor rămâne cu bani din PNRR. Diferenţa până la 24 vor fi făcute printr-un nou program

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că doar 8 dintre cele 24 de spitale planificate prin PNRR vor mai fi finanțate astfel. Restul vor fi construite prin Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate.

Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Apărarea europeană pe flancul estic, deficitul şi PNRR, pe agenda discuţiilor cu şefa Comisie Europene

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, pentru a discuta cu autorităţile române în special despre apărarea europeană pe flancul estic, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan.

Recomandări
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing
Stiri actuale
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

Foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politica de la București după ce au participat la parada de la Beijing. Apar inclusiv în fotografia oficiala alături Xi Putin și Kim Jong Un.

Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă
Stiri externe
Beijingul și-a etalat triada de descurajare nucleară. Analist: Chinezii nu fac parade foarte des, dar când o fac, nu se joacă

Președintele chinez Xi Jinping a arătat lumii care este forța militară a țării sale. S-a folosit de împlinirea a 80 de ani de la victoria asupra Japoniei, la sfârșitul celui de al doilea război mondial.

AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete
Stiri Politice
AUR va depune patru moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Sunt contestate patru dintre cele cinci pachete

AUR a anunțat că a adunat semnăturile necesare și în următoarele ore va depune moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci inițiative legislative pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Septembrie 2025

54:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28