Ministrul Finanțelor nu vede criza economică venind în România: ”Situația nu este ușoară, dar este gestionabilă cu siguranță”

Barna a declarat, miercuri, că deficitul bugetar în momentul de faţă este în parametri normali şi a adăugat că România se poate încadra în 7% dacă va realiza veniturile prognozate.

El a menţionat că targetul pentru luna aprilie a fost atins şi s-au colectat peste 50 de miliarde de lei încasări din impozite, taxe şi accize.

Reporter: La 4 luni e mai mic decât cel de anul trecut? Deficitul.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna: ”La 4 luni nu am calculat deficitul și nu am finalizat calculele pentru aprilie. Deficitul în momentul de față este în parametrii normali. Ne putem încadra în 7% cu condiția să putem realiza veniturile prognozate. În aprilie chiar am depășit targetul pentru aprilie, adică am avut peste 50 de miliarde de lei încasări prin impozite, taxe și din accize. Dacă acest trend se menține, ne putem încadra în 7% la sfârșitul anului. Vă recomand să nu facem analiză lună pe lună, pentru că sunt și cheltuieli prioritizate, sunt și cheltuieli periodice. Avem situații cu plată, de dobânzi care sunt fluctuante și nu sunt într-o liniaritate lunară. Deci este un pic înșelător să analizăm și de fiecare dată deficitul lună cu lună.”

După cum Știrile ProTV au atras atenția recent, România este prinsă într-o „capcană fiscală infernală”, statul abia reușind să strângă banii necesari pentru pensii, salarii și dobânzi.

Cu toate acestea, șeful Finanțelor a spus, recent, că este mulțumit de felul în care Fiscul colectează TVA în România, statul cu cea mai mare evaziune pe TVA din UE.

Ce spune ministrul despre ordinul special pentru plata pensiilor și salariilor, cu prioritate: ”O chestiune de normalitate”

Ministerul Finanțelor a fost întrebat de ce a transmis instituțiilor statului un document prin care solicită prioritizarea, în fiecare lună, a plății pensiilor și salariilor.

Barna a dat asigurări că nu există motive de îngrijorare, pentru că aceasa este doar ... ”o măsură de normalitate”.

”Este o măsură de construire a cash flow-ului. Avem suficientă rezervă, avem suficient masă, ca să asigurăm plata pensiilor, salariul și a investițiilor. Cu siguranță, zi de zi, asigurarea cash flow-ului trebuie să se facă prioritizând aceste plăți. Este o chestiune de normalitate, o chestiune care se face lună de lună. Cu siguranță este în atenția publică în momentul în care tensiunea este maximă. Da, este o activitate curentă a Ministerului Finanțelor de prioritizare a cheltuielilor și de implementare a limitelor lunare și trimestriale pentru a se încadra în deficitul de 7%.”, a spus ministrul.

Barna, despre declarația fostului ministru Câciu: ”Speculație”

De asemenea, Tanczos Barna a respins afirmația fostului ministru al Finanțelor, Adian Câciu, (PSD), care a scris, marţi, pe Facebook, în legătură cu creşterea euro, susținând că votul din primul tur de scrutin pentru Nicuşor Dan ar fi cauza acestei creşteri

Reporter: Am văzut ieri o reacție din partea fostului dumneavoastră coleg și ministru de finanțe, care dădea voalat vina pe Nicușor Dan pentru situația în care ne aflăm în momentul de față. Spunea că dacă ați votat un matematician, de aceea a crescut leul în comparație cu euro.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna: ”Astea sunt declarații politice și speculație. Există o presiune asupra cursului. Cu siguranță este o presiune confirmată și de Banca Națională, dar încă o dată, și profesionalismul, și rezervele și experiența de la BNR asigură o gestionare corectă a situației și cu siguranță lucrurile sunt sub control din acest punct de vedere.”

România, pregătită pentru o ”aterizare forțată” a economiei

Ministrul Finanțelor a fost întrebat și despre termenul ”hard landing” (”aterizare forțată”, în traducere) pe care l-a folosit atunci când s-a referit la situația economică a României.

Barna spune că ”avem o situație dificilă”, dar care ”este gestionabilă, cu siguranță”.

Reporter: Spuneați că urmează de o aterizare forțată, very hard landing. Ce ar însemna asta pentru români? Ar însemna o incapacitate de plată?

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna: ”Nu am vorbit de very hard landing. Am fost întrebat de very hard sau hard. Și am răspuns cu hard. Hard landing înseamnă o gestionare a unei situații dificile, cum este cea de acum. Nu. Situația dificilă o avem acum. Această situație trebuie gestionată și poate fi gestionată împreună cu instituțiile responsabile din Guvern și în afara Guvernului, Banca Națională, Ministerul Finanțelor, instituțiile din subordin a Ministerul Finanțelor, ANAF, VAMĂ, pentru a asigura pe de o parte venituri și pentru a ține sub control cheltuielile. Nu este ușor să faci o reducere a deficitului de la 8,6% la 7 pentru nicio țară din această lume, nici pentru România. De aceea situația nu este ușoară, dar este gestionabilă cu siguranță”.

