Cum ar acționa Nicuşor Dan pentru a diminua deficitul bugetar. Măsura pe care o va lua dacă va ajunge președinte

Întrebat dacă ar susţine şi diminuarea indemnizaţiilor pentru demnitari, el a replicat: "Dacă e nevoie, da".

Alte măsuri pe care le susţine sunt reducerea cheltuielilor, a evaziunii fiscale şi creşterea absorbţiei fondurilor UE.

"Un sfat pe care l-aş da românilor: nu te aştepta ca cine te-a băgat în groapă să te şi scoată. În termeni imediaţi, sunt două locuri de unde poţi să tai: din companiile de stat - noi am făcut asta, am scos 5.000 de oameni din companiile municipale - şi din capitolul de cheltuieli. Şi o parte din investiţii. Pe termen mediu, trebuie să ne uităm la marea evaziune fiscală, de unde pierdem câteva miliarde de euro pe an, şi la absorbţia fondurilor europene, de unde de asemenea pierdem foarte mulţi bani. Pe termen mediu şi lung, dezvoltarea economiei, de unde să vină mulţi bani", a afirmat edilul general, în ultima dezbatere electorală din această campanie pentru alegerile prezidenţiale, organizată de Antena 3 CNN, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres

El a evidenţiat faptul că deficitul bugetar generează inflaţie, care la rândul ei aduce "facturi mai mari" pentru români. Nicuşor Dan a reamintit că, în momentul în care a preluat primul mandat de edil general, Primăria Capitalei avea o datorie curentă care reprezenta trei sferturi din bugetul anual al instituţiei. În acest moment, PMB are un rating cu patru trepte peste cel al României, a mai spus el.

