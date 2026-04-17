De asemenea, el susţine asocierile între autoritatea publică şi investitori pentru marile companii ale statului.

El a explicat că, în cazul domeniilor strategice, există posibilităţi legale prin care statul să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce priveşte deciziile.

”Eu susţin de la început şi mă bucur că avem mai multe parteneriate în guvern pentru asta (reforma companiilor de stat – n.r.), inclusiv că lucrăm cu doamna vicepremier, Oana Gheorghiu. Cred că fiecare astfel de companie trebuie să aibă o analiză separată şi o soluţie dedicată. Într-adevăr, există situaţii, cele în care bilanţul companiei arată bine, în care merită să scoţi pachete pe bursă şi, de altfel - pentru că am văzut multe speculaţii în spaţiul public - este în programul de guvernare acest angajament că acolo unde se pretează ar trebui scoase pe bursă pachete minoritare. Apoi, într-adevăr, sunt şi nişte cazuri în care soluţia este închiderea, special acele cazuri date deja în spaţiul public, în care ai de 10, 20, 30 de ani o situaţie care practic stagnează”, a declarat Irineu Darău, vineri, în cadrul unei conferinţe susţinute în judeţul Mureş.

Acesta a subliniat că, în ceea ce priveşte companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei, susţine încheierea de parteneriate ”cu investitori serioşi”, mai ales în contextul investiţiilor susţinute financiar prin Programul SAFE.

”As spune că prioritatea la Ministerul Economiei şi, cu atât mai mult cu prilejul fondurilor din SAFE, este să găsim parteneri serioşi cu care să facem asocieri, joint ventures, personal, dar, iarăşi, trebuie analizat caz cu caz. Cred mai mult în managementul privat decât în managementul de stat. După cum, dacă e vorba de domenii sensibile, statul poate să-şi păstreze opţiuni prioritare, poate să aibă drepturi de veto, acele golden shares. Deci există mijloace prin care, şi dacă statul, la un moment dat, într-o asociere, nu e majoritar, să aibă ultimul cuvânt de spus, pe nişte chestiuni strategice, militare, etc”, a explicat Irineu Darău.

Oana Gheorghiu: Peste 1.500 de companii de stat înregistrează pierderi de circa 14 miliarde lei

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că există peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde lei, ea arătând că a sosit momentul să se pună capăt risipei, să se ia măsurile necesare în beneficiul României, nu al băieţilor deştepţi.

Gheorghiu a anunţat că, pentru prima dată, România are un bilanţ structurat, realizat pe criterii unitare, al unui portofoliu pilot de 22 de companii de stat, care au acumulat datorii bugetare cumulate de aproximativ 4,2 miliarde de lei datorii istorice şi au înregistrat pierderi nete agregate de aproximativ 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat.

Ilie Bolojan a anunțat reforme pentru 22 de companii de stat cu probleme

Premierul Ilie Bolojan a anunţat ulterior direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului, explicând că nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici.

În funcţie de statutul lor, pentru că unele sunt infrastructura critică şi nu pot fi închise, ele vor fi modernizate, conduse eficient şi susţinute prin decizii luate după un audit independent.

Altele vor fuziona sau chiar vor fi închise. În paralel, se lucrează la o listă de companii care ar putea fi listate la bursă.