Aceștia „au început să dea vina pe castori", a spus deputatul, conform news.ro.

„Am cerut o anchetă, i-am invitat în comisie, ne-au rugat să mutăm ședința cu o oră mai târziu. După ce a intrat toată comisia în ședință și i-am așteptat, au trimis pe Zoom alte persoane care nu aveau în atribuții strict Salina Praid. Nu mai dădeau vina de la unul la altul, că știau că-s amândoi în ședință, și au început să dea vina pe castori. Cam la nivelul acesta de iresponsabilitate și de batjocură au ajuns anumiți oameni plătiți cu salarii foarte mari", a declarat Giurgiu, catalogând situația drept "bătaie de joc". Parlamentarul a subliniat că peste 90% din activitățile turistice de la Praid s-au închis.

Salrom, „un exemplu de neasumare a consecințelor"

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a calificat SALROM drept „un exemplu de neasumare a consecințelor". „Relativ de curând am efectuat niște înlocuiri în Consiliul de Administrație. Cu niște contracte în beton, cei care conduc, directorii, nu sunt trași la răspundere pentru rezultatele lor, reușesc să rămână foarte mult timp în funcții, indiferent de ce se întâmplă. Prin toate mijloacele legale, cred că trebuie să existe consecințe", a afirmat Darău.

Salina Praid s-a prăbușit, grav afectată de inundații provocate de râul Corund începând din vara anului 2025, fiind declarată stare de alertă în zonă.