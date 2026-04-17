"Dacă blocada maritimă continuă, aceasta va fi considerată o încălcare a armistiţiului, iar tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz va fi închis" din nou, au relatat agenţiile de ştiri Fars şi Tasnim, ambele apropiate Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), citând surse din jurul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a anunţat vineri mai devreme redeschiderea strâmtorii pentru navele comerciale până la sfârşitul armistiţiului cu SUA care expiră miercurea viitoare, în urma începerii armistiţiului din Liban anunţat joi.

Potrivit presei iraniene, redeschiderea este supusă îndeplinirii a trei condiţii: navele trebuie să îşi coordoneze trecerea cu forţele iraniene, să parcurgă ruta desemnată de Teheran şi să nu aibă legături cu ţările inamice, adică SUA şi Israel.

Ruta navigabilă menţionată constă într-un culoar de intrare şi un altul de ieşire din strâmtoare.

Un oficial de rang înalt din Corpul Gardienilor Revoluţiei, citat de Reuters, a menţionat chiar şi o a patra condiţie, respectiv deblocarea activelor Iranului îngheţate în străinătate prin sancţiuni.

La scurt timp după anunţul ministrului iranian de externe privind redeschiderea strâmtorii, Trump a transmis că va menţine blocada navală asupra porturilor iraniene până când se va ajunge la un acord de încetare a ostilităţilor cu Iranul.

El a ordonat blocada după eşecul negocierilor desfăşurate în weekend la Islamabad.