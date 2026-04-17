Cel mai decorat soldat australian arestat pentru presupuse crime de război a fost eliberat pe cauțiune. Ce a invocat apărarea

Cel mai decorat soldat australian în viață, Ben Roberts-Smith, a fost eliberat din închisoare după ce i s-a acordat eliberarea pe cauțiune. El este acuzat de presupuse crime de război.

Decorat cu Crucea Victoriei și fost caporal în Regimentul Serviciului Aerian Special (SAS) al Australiei, acesta a fost arestat săptămâna trecută, sub cinci capete de acuzare de crimă de război sub forma omorului.

Anchetatorii susțin că bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost implicat în moartea mai multor deținuți afgani neînarmați, fie ucigându-i, fie ordonând unui subordonat să o facă, între 2009 și 2012.

Vineri, avocații lui Roberts-Smith – care neagă acuzațiile – au susținut că acest caz „fără precedent” se va confrunta cu întârzieri îndelungate, iar menținerea în arest i-ar împiedica să-și pregătească apărarea în mod corespunzător.

Vineri seara, el a fost fotografiat părăsind închisoarea Silverwater din Sydney într-o mașină, arătând cu degetul mare în sus către spectatori, conform BBC.

Judecătorul Greg Grogin a spus că Roberts-Smith va petrece probabil „nu săptămâni sau luni, ci ani – posibil ani și ani – în arest preventiv înainte de a ajunge la proces”.

Acesta a recunoscut că cazul lui Roberts-Smith era unul excepțional și a impus condiții de eliberare pe cauțiune care, potrivit lui, ar răspunde preocupărilor procurorilor cu privire la riscul potențial de fugă sau la orice încercare de influențare a martorilor sau a probelor.

Prezent prin videoconferință, îmbrăcat în uniformă de deținut, Roberts-Smith a rămas nemișcat în timp ce i se acorda eliberarea pe cauțiune.

El va trebui să se prezinte la poliție de trei ori pe săptămână, să le permită anchetatorilor accesul la dispozitivele sale electronice și i-a fost confiscat pașaportul.

Judecătorul a dispus, de asemenea, o garanție de eliberare pe cauțiune în valoare de 250.000 de dolari australieni și a impus restricții asupra deplasărilor lui Roberts-Smith în Australia.

Dacă ar încălca condițiile de eliberare pe cauțiune, „arestarea sa ar urma, fără îndoială, foarte repede și s-ar trezi din nou îmbrăcat în uniformă verde”, a adăugat Grogin.

Acuzatul a mai trecut printr-un proces

Procesul penal urmează unui proces civil de calomnie din 2023, în care un judecător a constatat – pe baza probabilităților – că există „un adevăr substanțial” în unele dintre acuzațiile de crimă aduse împotriva lui Roberts-Smith.

Intentat de Roberts-Smith împotriva ziarelor Nine, care au publicat pentru prima dată acuzațiile de comportament necorespunzător în 2018, acest proces de mare amploare a reprezentat o premieră, când o instanță a examinat acuzații de crime de război comise de forțele australiene.

Acuzațiile cu care se confruntă acum vor fi analizate la un standard mai ridicat – dincolo de orice îndoială rezonabilă.

În cererea de eliberare pe cauțiune, avocații lui Roberts-Smith au descris cazul ca fiind un „teritoriu juridic neexplorat” pentru țară și au susținut că există o serie de motive pentru care Roberts-Smith ar trebui eliberat pe cauțiune.

Avocatul Slade Howell a afirmat că atenția intensă a mass-media asupra acuzațiilor ar putea determina, în cele din urmă, un judecător să considere că un proces echitabil este „pur și simplu imposibil”.

Dacă cazul va ajunge în instanță, acest parcurs va fi „marcat de o multitudine de întârzieri”, având în vedere amploarea și complexitatea materialului, care va include informații sensibile privind securitatea națională.

Dacă Roberts-Smith ar rămâne în arest, el nu ar putea accesa sau stoca astfel de informații sensibile într-un mediu securizat, ceea ce ar „compromite grav dreptul său la un proces echitabil”, a spus Howell.

Cazul ar putea fi, de asemenea, blocat dacă autoritățile decid să pună sub acuzare alți soldați presupuși a fi implicați în incidente.

Probele din cazul anterior de calomnie ar putea fi „cu totul diferite” de materialul din cazul penal, a adăugat Howell. „S-ar putea contura o imagine foarte diferită în ceea ce privește soliditatea cazului”.

Ce spune acuzarea

În replică, procurorii au susținut că Roberts-Smith ar trebui să rămână în arest preventiv, având în vedere caracterul „extrem de grav” al acuzațiilor și soliditatea dosarului.

Procurorul Simon Buchen a afirmat că cazul lui Roberts-Smith este „neobișnuit”, deoarece unele dintre acuzații fuseseră deja examinate într-o instanță, care a pronunțat „concluzii nefavorabile”.

„Această cerere nu se referă la acuzații și probe care nu au fost încă verificate, așa cum se întâmplă de obicei”, a spus el.

El a declarat instanței că Roberts-Smith era „pe punctul” de a se muta în străinătate înainte de arestarea sa și că prezenta un risc de fugă în cazul eliberării. De asemenea, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea de a influența martorii sau probele.