Cu toate acestea, momentan, companiile din țară spun că nu se conruntă cu probleme și că mai au kerosen pentru cel puțin 90 de zile. În același timp, momentan nu se ia în considerare nici creșterea prețului biletelor sau anulări de curse, dar dacă situația o va impune, se va ajunge și la astfel de măsuri.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, directorul general interimar al Tarom, Cosmin Bogdan Costaș, explică care este situația cu combustibiul de aviație în țara noastră și care pot fi riscurile.

Domnule director, care este situația în ceea ce privește combustibilul de aviație în România, la Aeroportul Otopeni în acest moment?

Cosmin Bogdan Costaș, director general interimar Tarom: „Noi suntem în contact zilnic cu furnizorii noștri de carburanți de la Otopeni și ne-au asigurat cei doi furnizori că ne vor furniza constant cantitățile prevăzute în contract de carburanți pe care Taromul le are prevăzute. Nu există nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți nici acum și nici în următoarele 90 de zile. Ce este îngrijorător este volatilitatea prețului kerosen. Da, asta într-adevăr este o problemă. Din la 1 martie și până în prezent a crescut semnificativ prețul kerosenului. Dar în ceea ce privește cantitatea, nu avem absolut nicio problemă pe Aeroportul Otopeni”.

Cum a influențat volatilitatea prețului? Care a fost impactul asupra prețurilor biletelor de avion?

Cosmin Bogdan Costaș, director general interimar Tarom: „Tarom pe termen scurt, prin diversele strategii comerciale pe care le-am aplicat am reușit să ținem sub control aceste prețuri și aceste creșteri ale carburanților să nu influențeze prețul final al biletului. Dar întrucât această situație la nivel internațional se menține și dacă aceasta se va menține în continuare următoarele luni, cu siguranță presiunea se va transfera și asupra prețului final al biletului. Dacă situația se menține la nivel internațional, această criză a combustibilului, cu siguranță va crește prețul biletelor. Însă suntem pe o piață concurențială și evident, ne interesează pe fiecare să fim în același în ordin de mărime cu ceilalți concurenți și să ținem sub control cât de mult putem aceste prețuri și aceste creșteri ale biletelor”.

Multe companii aeriene din întreaga lume și mai ales din Europa s-au gândit deja și au operat o ajustare a orarului de zbor pentru următoarele luni tocmai pentru a ține sub control cât de cât situația. Care este planul dumneavoastră la Tarom?

Cosmin Bogdan Costaș, director general interimar Tarom: „Cu siguranță ajustarea frecvențelor de zbor este una din măsurile pe care fiecare le-a luat, fiecare companie sau o parte din companie. Din păcate, pe noi ne-a ajutat, între ghilimele, să spun așa, războiul, să facem acest lucru, pentru că aveam patru destinații în Orientul Mijlociu pe care nu le operăm în momentul de față sau le operăm cu un lot foarte scăzut. Tel Aviv este închis în prezent. Vrând-nevrând, ne-am redus aceste destinați, aceste frecvențe. Evident, vom analiza pe viitor dacă vom reduce și alte frecvențe, dar în momentul de față nu avem un plan acest lucru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”.

Cum stați cu cu rezervările în ceea ce privește biletele de avion după Paști?

Cosmin Bogdan Costaș, director general interimar Tarom: „Ne așteptăm în fiecare an ca pasagerii să-și achiziționeze biletele pentru vacanța de vară. Deocamdată, lumea așteaptă să se liniștească situația. Probabil de aceea și vânzările au scăzut în această perioadă. Se simte probabil în perioada următoare. După ce situația se va mai liniști, se va ști clar cum va fi în Europa. Lucrurile se vor schimba și asa se vor alege sau se vor reorienta pe alte destinații”.

De ce trebuie să stăm liniștiți?

Cosmin Bogdan Costaș, director general interimar Tarom: „Noi nu importăm atât de mare cantitate din Orientul Mijlociu, pentru că au rafinăriile proprii în România și asta le dă siguranța asigurării cantitative a carburantului pentru perioada următoare, nu numai pentru 90 de zile, ci și pe vară. E posibil unele aeroporturi, așa cum s-au zis, să raționalizeze consumul de carburanți, dar la Otopeni nu e cazul”.