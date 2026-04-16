22 dintre acestea vor fi restructurate sau de-a dreptul lichidate, a anunțat, joi, vicepremierul Oana Gheorghiu. Fostul colos CFR Marfă va intra în faliment până la vară, în vreme ce CFR Călători, Metrorex și TAROM vor trece printr-un proces de redresare.

Statul controlează acum 1.500 de companii, dintre care multe au pierderi istorice, de aproximativ 14 miliarde de lei, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „Cred că am fi putut construi cu acești bani 3, 4, 5 spitale regionale. A sosit momentul să punem capăt risipei și ineficienței, să luăm măsurile necesare în beneficiul României și al românilor, nu în beneficiul băieților deștepți”.

„Curățenia” demarată de Guvern începe cu 22 de companii, împărțite în șase categorii.

Pentru Elcen, Oil Terminal și CFR SA, considerate parte a infrastructurii critice, sunt planuri de investiții și de profesionalizare a angajaților.

Pentru Avioane Craiova și Romaero, se dorește o separare a funcțiilor și un audit independent, iar în cazul companiei care se ocupă de controlul cazanelor - o reformare după model european.

CFR Călători, Metrorex și TAROM vor trece printr-un proces de redresare.

Trei companii, între care una de telecomunicații a CFR, vor fuziona, iar pentru alte opt decizia este de lichidare.

Cea mai urgentă situație este la CFR Marfă - companie cu 2.710 de angajați, dintre care o parte se vor pensiona, iar alții vor fi integrați în noua companie feroviară de stat Carpatica. CFR Marfă, cu datorii bugetare uriașe, își va declara falimentul până pe 31 mai.

Corespondent PRO TV: „Cele 22 de companii de stat au acumulat datorii istorice de peste 4 miliarde de lei și pierderi de 1 miliard, costuri suportate de la bugetul de stat. Un exemplu este compania Petrotrans, aflată în faliment de aproape 19 ani, pentru care statul a cheltuit 30 de mii de euro pentru chiria unor conducte care există doar pe hârtie”.

Procedura de lichidare a Petrotrans a fost întârziată chiar de o contestație depusă de o altă companie de stat, a explicat vicepremierul care a menționat că în următoarele 30 de zile va anunța un alt grup de companii vizate de reformă.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „Va avea un impact important pozitiv pentru investitori și pentru populație în general, pentru că noi plătim din taxele noastre se subvenționează acele companii și așa reducem cheltuielile statului, reducând subvențiile către niște companii care, cum spuneam, n-aduceau niciun beneficiu economic. Trebuie să fie doar începutul. Numărul de peste o mie de companii deținute de stat e extrem de mare și trebuie redus”.

Planurile guvernului includ și viitoare listări la bursă. Printre numele analizate sunt CEC Bank, Portul Constanța, Poșta Română și Romarm, dar și pachete noi de la Romgaz și Hidroelectrica.