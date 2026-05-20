Agenția de sănătate a ONU a declanșat și o alertă sanitară internațională, pentru a răspunde acestei noi epidemii. La cererea guvernului de la Washington, un medic american testat pozitiv pentru virus în Congo a fost adus în Germania, pentru tratament.

Pentru tulpina virusului responsabilă de actuala epidemie, numită Bundibugyo, nu există nici vaccin, nici tratament specific.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, OMS: ”Situația reprezintă o urgență de sănătate publică de interes internațional, dar nu este o urgență pandemică. OMS evaluează riscul epidemiei ca fiind ridicat la nivel național și regional și scăzut la nivel global”.

Epidemia i-a alarmat pe experți, deoarece s-a răspândit săptămâni întregi fără să fi fost detectată, într-o zonă dens populată, devastată de violențe, din estul Republicii Democrate Congo.

Larry Madowo, CNN : ”Îngrijorarea experților în sănătate publică din regiune este că există posibilitatea ca multe persoane să fi fost expuse la Ebola. Doar că încă nu prezintă simptome. Ar putea dura până la două săptămâni înainte ca acestea să înceapă să apară. Această zonă din Ituri, în nord-estul RDC, care este epicentrul focarului, se confruntă cu multă insecuritate. Aproximativ 100.000 de persoane sunt strămutate. Este un oraș minier. Există mult trafic transfrontalier între această zonă din Bunia și Uganda, peste graniță”.

În așteptarea sosirii echipamentelor în zonele izolate și afectate de violențele grupurilor armate, locuitorii se organizează cum pot, uneori fără nicio protecție.

”Acest focar ar putea fi mult mai grav decât se cunoaște în prezent”

Larry Madowo, CNN: ”Am văzut cum numărul cazurilor a crescut la peste 513 cazuri suspecte și peste 130 de decese asociate cu Ebola. Așadar, pe măsură ce se fac mai multe teste de laborator, anchete epidemiologice și activități de supraveghere, numărul cazurilor ar putea exploda. De aceea OMS și mulți experți spun că acest focar ar putea fi mult mai grav decât se cunoaște în prezent”.

Germania a anunțat că va ”găzdui și îngriji” un medic misionar american care lucrează pentru un ONG creștin din Ituri, expus la virus când a tratat pacienții. Acesta a fost plasat în izolare în spital.

Steffen Meyer, purtător de cuvânt al Guvernului: ”Guvernul SUA a solicitat sprijinul guvernului german în această chestiune. Am dat curs acestei cereri. Pe de o parte, Germania are expertiză în tratarea pacienților cu Ebola. Pe de altă parte, timpul de zbor către Germania este semnificativ mai scurt, ceea ce permite începerea tratamentului mult mai rapid aici”.

Un alt medic american a fost transferat din Uganda la un spital din Praga după ce a intrat în contact cu un pacient infectat cu Ebola. Medicul nu prezintă simptome ale virusului mortal și este internat în spital ca măsură de precauție, la cererea autorităților americane.

Între timp, Washingtonul ”recomandă cu tărie” cetățenilor săi să nu se deplaseze în Republica Democrată Congo și în țările africane învecinate.

Statele Unite au anunțat o intensificare a controalelor sanitare la frontieră pentru pasagerii care sosesc de acolo. Totuși, un responsabil al Departamentului de Stat a indicat că Washingtonul va autoriza deplasarea echipei naționale de fotbal congoleze în America pentru Cupa Mondială.