Liderul Chinei și cel al Rusiei au semnat o mulțime de acorduri privind comerțul și tehnologia, precum și o declarație despre o "nouă ordine mondială multipolară".

Însă întâlnirea s-a terminat fără detalii privind cel mai important proiect pe care îl vrea Putin - o mare conductă de gaze naturale între Rusia și China.

La câteva zile distanță, vizita lui Vladimir Putin la Beijing a fost aproape o imagine în oglindă a primirii lui Trump. Copii care aclamă entuziast, salve de tun și fanfară militară.

Putin: ”Domnule Xi Jinping, dragul meu prieten. În China există o zicală care spune: "Nu ne-am văzut de o zi, dar parcă au trecut trei toamne" Suntem cu adevărat bucuroși să vă vedem. Păstrăm un contact permanent”.

XI Jinping: ”Promovarea cu fermitate a dezvoltării pe termen lung, stabile, solide și de înaltă calitate a relațiilor China - Rusia reprezintă o alegere strategică făcută în comun de mine și președintele Putin, având în vedere interesele fundamentale ale ambelor țări și tendința mai largă a dezvoltării globale”.

Cei doi lideri și consilierii lor au semnat peste 20 de acorduri privind comerțul și tehnologia. De asemenea, au ... "reînnoit" planurile pentru o conductă de gaze naturale între Rusia și China, prin Siberia. Dar nu se cunosc detalii despre proiect sau un calendar de construcție al acestui masiv gazoduct.

De asemenea, președinții Xi și Putin au semnat o declarație comună privind o "ordine mondială multipolară".

XI Jinping: ”Relațiile noastre bilaterale au continuat să crească, atingând cel mai înalt nivel din istorie al unui parteneriat strategic cuprinzător, pentru o nouă eră. Acest parteneriat a stabilit un exemplu pentru un nou tip de relații între marile puteri”.

China și Rusia ar trebui să își îndeplinească ferm responsabilitățile de mari puteri, să se opună tuturor formelor de bullying unilateral și acțiunilor care inversează cursul istoriei.

Putin: ”Cooperarea noastră în domeniul politicii externe este unul dintre principalii factori de stabilitate pe scena internațională. Ne străduim să construim o ordine mondială mai dreaptă și mai democratică”.

Comunicatul final pare să facă referire la acţiunile militare ale Statelor Unite din Iran și Venezuela.

Astfel, Xi și Putin denunță "atacurile militare perfide împotriva altor țări, utilizarea ipocrită a negocierilor ca acoperire pentru pregătirea unor astfel de lovituri, asasinarea liderilor statelor suverane, destabilizarea situației politice interne din aceste state și provocarea schimbărilor de regim, precum și răpirea fățișă a liderilor naționali pentru a fi judecați".

Însă cea mai importantă miză a vizitei lui Putin rămâne cea economică. Cel mai mare partener comercial al Rusiei este China.

Putin: ”Forța motrice a cooperării economice este colaborarea ruso-chineză în sectorul energetic. În contextul crizei din Orientul Mijlociu, Rusia continuă să își mențină rolul de furnizor de încredere de resurse, în timp ce China rămâne un consumator responsabil al acestor resurse”.

Fără banii și tehnologia chineză, însăși supraviețuirea regimului lui Vladimir Putin ar fi pusă sub semnul întrebării, iar războiul de agresiune împotriva Ucrainei probabil s-ar fi încheiat de mult. Componentele chineze sunt, de asemenea, esențiale pentru armele rusești, precum dronele letale care atacă în valuri Ucraina.