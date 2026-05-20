Iar Garda Revoluționară iraniană i-a răspuns că va „extinde războiul dincolo de regiune", dacă America ar ataca din nou.

Miercuri, președintele Trump a declarat că nu se grăbește să încheie un acord de pace cu Iranul.

Donald Trump: „Ar trebui să deschidem Strâmtoarea Ormuz, asta s-ar deschide imediat. Așa că vom încerca această opțiune. Nu e nicio grabă”.

Marți, Trump spunea altceva.

Donald Trump: „Dăm peste cap totul și vom încheia acel război foarte repede. Ei (Iranul) vor atât de mult să facă o înțelegere, sunt sătui de asta. Și se va întâmpla, și se va întâmpla rapid, și veți vedea cum prețul petrolului va scădea brusc”.

Donald Trump: „Mai aștept 2 sau 3 zile, poate voi relua atacurile vineri, sâmbătă, duminică, ceva de genul, poate la începutul săptămânii viitoare”.

Pakistanul își continuă rolul cheie de mediator. Ministrul pakistanez de interne a fost miercuri la Teheran, unde s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului iranian.

JD Vance: „Președintele ne-a cerut, ne-a spus, să negociem agresiv cu iranienii. În privința acestei chestiuni esențiale, aceea ca Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară, credem că am făcut multe progrese. Credem că iranienii vor să ajungă la o înțelegere. Dar există însă un plan B, și anume că am putea relua campania militară pentru a continua demersurile, pentru a încerca în continuare să atingem obiectivele Americii”.

Garda Revoluționară a Iranului a amenințat că va "extinde războiul dincolo de regiune" în cazul în care SUA ar ataca din nou Iranul. ”Iar loviturile noastre zdrobitoare în locuri la care nu vă așteptați vă vor aduce la ruină totală" - amenință armata islamică.

Ministrul iranian de externe avertizase anterior că reluarea războiului îi va aduce inamicului "multe surprize noi".

Senator: ”Care este planul acum pentru a câștiga efectiv acest război? Pentru că pare că pierdem”

Responsabili politici și militari de la Teheran au mai transmis că Statele Unite nu au altă opțiune decât să respecte drepturile Iranului, și anume controlul său asupra Strâmtorii Ormuz.

Transportul maritim rămâne blocat. Cu toate acestea, cel puțin trei petroliere care transportă aproximativ opt milioane de barili de țiței au reușit să iasă din strâmtoare miercuri dimineață.

Între timp, amiralul care conduce operațiunile militare împotriva Iranului a dat explicații, în cadrul unei audieri tensionate în Congres.

”Seth Moulton, (D) Massachusetts: Care este planul acum pentru a câștiga efectiv acest război? Pentru că pare că pierdem.

Amiralul Brad Cooper, Comandamentul Central al SUA: Ne-am atins toate obiectivele militare. În prezent respectăm un armistițiu. Executăm o blocadă și suntem pregătiți pentru o gamă largă de situații.

Seth Moulton, (D) Massachusetts: Nu pare că lucrurile merg bine și aș vrea să știu câți americani trebuie să mai moară pentru această greșeală. Știți?

Amiralul Brad Cooper, Comandamentul Central al SUA: Cred că este o afirmație complet nepotrivită din partea dumneavoastră, domnule, cu tot respectul.

Seth Moulton, (D) Massachusetts: Nu este o afirmație, este o întrebare”.