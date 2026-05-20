Patronii de localuri spun însă că, din cauza prețurilor tot mai mari, oamenii nu mai comandă ca înainte. Dacă acum 2 ani mesele erau pline de grupuri mari și zgomotoase, astăzi românii ies mai rar, împart porțiile și calculează fiecare bon.

Într-un restaurant cu o capacitate de peste 200 de locuri erau ocupate la miezul zilei doar câteva mese. Clienții sunt în general turiști. De la 32 de lei și 90 de bani cât costa în urma cu doi ani meniul zilei, acum e 39 de lei și 90 de bani și cuprinde: o gustare, un fel principal și desertul.

Leonard, director restaurant: ”După creșterea asta de prețuri, oamenii ies mai puțin, dacă ieșeau de 2,3 ori pe lună în trecut, acum ies o dată.''

Chiar daca piața ospitalității a ajuns anul trecut la 7,8 miliarde de euro, în creștere față de 7,3 miliarde în 2024, în realitate multe dintre restaurante se închid. Specialiștii din industrie anticipează că 25% dintre localuri vor dispărea.

Călin Cozma, președinte executiv Federația Patronatelor din Industria Ospitalității: ''Nu mai avem la fel de mulți bani, chiar daca câștigăm la fel, valoarea banilor a scăzut. A scăzut datorită creșterii inflației, datorită creșterii prețurilor, toate creșterile nu fac altceva decât să crească prețul, dacă eu cumpăr materia primă mai scumpă, și produsul final îl vând mai scump”.

Vlădi Iancu, reprezentantul unei aplicații de rezervări: ”Venim după o perioada foarte brutală de 7 luni consecutive în care numărul de rezervări în restaurante a fost mai scăzut decât anul precedent. Din fericire, am văzut că în luna aprilie a revenit pe plus, dar e o creștere foarte mică, cu un ghiocel nu se face primăvară.”

Conform aplicațiilor de rezervări, bonul fiscal pentru o masă a scăzut cu 10 procente în 2025 față de acum doi ani.

Corespondent PRO TV: ”Bonurile de pe mese spun cum s-a schimbat, de fapt, comportamentul oamenilor. Un prânz abia depășește 60 de lei. Adică meniul zilei, care e undeva la 45 de lei și poate o apă, dacă nu o cumpărăm de la magazin pentru că e mai ieftina. lar seara se vede cel mai clar schimbarea, dacă înainte erau mese mari cu 10-12 persoane, acum rezervările se fac mai mult pentru cupluri sau grupuri formate din 4,5 persoane. Și se mai întâmplă un fenomen interesant. Oamenii renunță la deserturi sau cocktail-uri și împart mâncarea. Cum ar fi un cuplu care mănâncă o porție de paste sau prieteni care împart o pizza. În același timp, o persoană nu plătește mai mult de 100 de lei pentru o cină”.​