Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, pe fondul exploziei prețurilor la energie, combustibili și servicii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Kelemen Hunor, al cărui partid, UDMR, a fost până acum la guvernare împreună cu PSD, PNL și USR, susține că această situație negativă a fost cauzată de războiul din Iran.

”Se văd efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaştem că această inflaţie, în acest moment, nu este generată de Guvernul României, este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, preţul motorinei, preţul benzinei, deja este în preţul serviciilor şi în preţul produselor. Deci, când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face şi trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume, această inflaţie, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6-7%”, afirmă Hunor.

Liderul UDMR: ”Eu m-aş duce spre a reduce TVA-ul”

Pe de altă parte, președintele UDMR a fost întrebat de jurnaliști ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în acest context economic nefavorabil României.

”Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aş gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. Eu m-aş duce spre a reduce TVA-ul şi spre a face mai atractivă România pentru investiţii care se retrag din Orientul îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanţurile de producţie se vor apropia de Europa, în foarte multe domenii. Deci, eu aş căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanţie de a păstra economia funcţională, n-ai cum să găseşti o soluţie”, a spus Hunor.