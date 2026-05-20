Tot marți seară, actorul și regizorul Andy Garcia și-a prezentat cel mai recent lungmetraj - „Diamant”, film pe care îl numește proiectul său de suflet.

Pedro Almodovar, o prezență obișnuită la Cannes, a fost anul acesta selectat în competiție pentru a șaptea oară. Noul său film, „Crăciun amar”, spune povestea unui celebru regizor care se confruntă cu anxietatea paginii albe. Își regăsește, însă, pasiunea de a scrie inspirându-se din aventurile nefericite ale asistentei sale.

Pelicula marchează revenirea regizorului în vârstă de 76 de ani la limba sa maternă. După ce, în 2024, a lansat filmul în limba engleză „The Room Next Door", premiat la Veneția.

Actorul și regizorul Andy Garcia și-a prezentat la Cannes „Diamantul” - un film din zona neo-noir. Criticii spun că a reușit să aducă o doză de glamour hollywoodian de modă veche pe Croazetă.

Andy Garcia: ”Atunci când ai un vis, trebuie să urmezi calea îndeplinirii acelui vis. Sau, cum spunea Robert Browning: „Năzuința omului ar trebui să depășească puterea lui de cuprindere, căci altminteri la ce ar mai servi Raiul?”. Așa că trebuie să continui să cauți acel ceva și să încerci să te întreci pe tine însuți. Căci dacă renunți, un lucru este sigur, visul tău nu are cum să se îndeplinească”.

Andi Garcia dezvăluie că i-a luat 20 de ani pentru a face acest film

Cineastul a povestit că a avut nevoie de aproape două decenii pentru a duce la bun sfârșit acest proiect, „Diamond”, în care este și protagonist. Andy Garcia joacă rolul lui Joe Diamond - un bărbat bântuit de un trecut tulburător. Dar care are capacitatea de a rezolva crime misterioase.

Pe lista premierelor la Cannes a intrat și pelicula „Minotaur”, a regizorului rus Andrei Zviagintsev. „Minotaur” este o dramă despre doi soți din burghezia rusă, care-și trăiesc frământările având ca fundal războiul din Ucraina.

Scenariul a fost scris în Franța, unde regizorul traiește în exil, și a fost filmat la Riga, în Letonia. Andrei Zviagintsev a supraviețuit ca prin minune, după ce în pandemie a stat în comă din cauza unor complicații provocate de vaccinul Sputnik. S-a tratat în Europa și a decis să rămână și să creeze la Paris.