Procurorii vor să intre în imobil pentru cercetări și să le permită proprietarilor din locuințele rămase întregi să-și ia lucrurile de valoare. Ancheta ar putea fi terminată în toamnă, după ce vor fi gata și cele trei expertize cerute de investigatori.

Primăria Capitalei i-a dat termen unei firme specializate în demolări 30 de zile pentru a stabili planul tehnic și alte 50 de zile să demoleze partea de bloc afectată de explozie, pentru a pune în siguranță restul construcției.

Ing. Radu Ouatu, specialist în demolări: Prima dată trebuie să separăm zona afectată, zona bolnavă a blocului de zona aparent sănătoasă. Și acest lucru se va realiza printr-o tăiere mecanică, aproximativ la jumătatea blocului pentru această separație. Odată separate zona bolnavă, de zona zona întreagă, se trece la îndepărtarea zonei distruse cu niște foarfeci hidraulice care să mărunțească betonul pas cu pas.

Cea mai mare temere

Operațiunea de demolare se anunță una riscantă și temerea cea mai mare e că vibrațiile sau chiar un cutremur ar putea genera prăbușirea unei părți a blocului. În schimb, tăierea blocului în două ar asigura protecția părții care nu a fost afectată direct de explozie.

Corespondent Știrile Pro TV: Imediat după demolarea scării afectată de explozie, întregul bloc va fi expertizat, apoi procurorii criminaliști își doresc să intre pentru o nouă cercetare la fața locului. În aceste condiții este foarte posibil ca proprietarii din celelalte locuințe să reușească în sfârșit să intre în casele lor pentru a-și lua toate bunurile de valoare pe care le mai au acolo.

Laurențiu Iordan, procurorul anchetator PCAB: La acest moment, cercetarea la fața locului a blocului afectat nu a putut fi efectuată din simplu motiv că a fost interzisă atât de inspectoratul de stat în construcții cât și de comitetul de urgență. Dar cu siguranță, se pot face noi verificări la instalațiile de gaze din caxdrul blocului afectat.

Între timp, procurorii Parchetului Curții de Apel așteaptă până în august trei expertize: una criminalistică și două tehnice - una electroenergetică și cealaltă în domeniul gazelor. Ele vor stabili cum și de ce s-a produs explozia și cine se face răspunzător de dezastru.

Corespondent Știrile Pro TV: Până în acest moment, 200 de persoane s-au constituit părți civile în ancheta penală și cer să fie despăgubite pentru pierderile suferite în timpul deflagrației. Iar pagubele ar putea fi acoperite cu ajutorul sechestrelor asiguratorii instituite de procurori împotriva inculpaților - persoane fizice și juridice, sechestre ce se ridică la 50 de milioane de euro și 10 milioane de lei.

Un angajat de la Distrigaz, doi de la o firmă de instalații gaze, dar și cele două firme pentru care lucrau, sunt inculpați pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Ancheta în acest caz ar putea fi finalizată în toamnă.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit clar dacă blocul distrus va fi reconstruit, pe banii cui, și cum vor putea redeveni proprietari toți cei care au rămas fără apartamente.