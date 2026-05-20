România rămâne campioana inflației în UE. Distanța mare la care se află Bulgaria

România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 9,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (0,5%), Danemarca (1,2%) şi Cehia (2,1%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost: România (9,5%), Bulgaria (6%) şi Croaţia (5,4%).

Comparativ cu situaţia din luna martie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în cinci state membre, a rămas stabilă într-o singură ţară şi a crescut în 21 ţări membre, inclusiv în România (de la 9% până la 9,5%).