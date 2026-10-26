Corespondent PRO TV: „Noua taxă intră în vigoare de la 1 noiembrie și va fi în valoare de 2 euro pentru fiecare categorie de produse. Mai exact, pentru fiecare articol comandat și livrat direct din afara Uniunii Europene va fi introdusă această taxă de procesare, care va fi plătită de platforme, și nu direct de cumpărători. Ceea ce va duce probabil la scumpiri.”

Țara noastră are în prezent două taxe impuse pentru coletele venite din afara Uniunii - una de 5 euro, taxa națională, iar o alta impusă la nivel european în valoare de 3 euro. Conform unor surse din Ministerul de Finanțe, în prezent se lucrează la un proiect care ar armoniza două din cele 3 taxe, mai exact cea națională cu cea nouă, de 2 euro.

Măsura vine după ce numărul coletelor care ajung în Europa din Asia a crescut foarte mult, iar autoritățile vamale nu mai fac față volumului mare de livrări.”