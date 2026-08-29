:Și la nivel european, importurile de produse din China sunt mai mici cu 30-40%. În acest context, platformele din Asia se bazează mai mult pe depozitele din Uniunea Europeană, pentru a-i scuti pe clienți de taxe.

Pentru fiecare produs dintr-o categorie, clienţii plătesc acum o taxă de 3 euro. La care se adaugă 25 de lei - taxa vamala românească, impusă de la 1 ianuarie.

Dacă suntem clienţi fideli pe una din cele mai mari platforme de cumpărături din asia, plătim la un coş de 165 de lei, taxe de import de 106 lei. În cazul în care comandam pentru prima dată, avem o reducere de 30% la taxele de import. Aşadar, totalul este de 239 de lei, în loc de 272.

Pe o altă platforma, taxele de import sunt suportate de vânzători, iar clienţii plătesc doar taxa vamală. Chiar şi aşa, vânzările au scăzut dramatic, atât la nivel local cât şi la nivel european. Ministrul francez al economiei şi finanțelor a anunțat că la nivelul Uniunii Europene importurile au scăzut cu 30, chiar 40% de la întâi iulie.

La noi, o singură platformă de livrări spune că observă o scădere de 50% a comenzilor.

Dinu Dragomir, Director Comercial firmă de Curierat: ”Există o scădere foarte importantă, de circa 50% a expediţiei coletelor non ue. scăderea a avut loc în 2 etape, mai întâi în ianuarie prin introducerea taxei logistice de guvernul româniei, iar în a doua etapă prin taxa impusă de uniunea europeană, vedem un impact mult mai mare".

Raluca Georgescu, expert în ecommerce: "În acelaşi timp şi jucătorii din asia fac tot posibilul să găsească soluţii pentru această problemă, pentru a evita taxe. majoritatea şi-au deschis platformă în sistem marketplace acceptând practic ca vânzătorii locali să vândă pe platformă. De asemenea, colaborând cu centre logistice regionale, cum ar fi Polonia, Franţa, Belgia şi Ungaria urmează. Pot fi preţurile un pic mai mari decât produsele care vin din china? Da, dar este greu însă să sesizazi care din produse sunt livrate din china direct, din perspectiva utilizatorului îţi poţi da seama după timpul de livrare afişat în pagina produsului”.

Unele site-uri inclusiv menţionează că produsul vine din depozit local și nu există taxe suplimentare.

Din taxa vamala adăugată la începutul anului, potrivit ANAF, au fost colectați până în aprilie peste 220 de milioane de lei.